Описание

My Daily Planner — это бесплатный, простой и ориентированный на конфиденциальность менеджер задач, который помогает вам отслеживать свои ежедневные действия и устанавливать напоминания. Это поможет вам поддерживать некоторое подобие порядка в хаотичной жизни. Каждый, независимо от его происхождения или профессии, выигрывает от того, что ему есть чем заняться, и это приложение организованно ускорит этот прогресс.





Интуитивность и гибкость приложения, ярлык на главном экране, функция быстрого добавления, постоянное уведомление и обмен контентом или задачами из другого приложения помогут вам быстро оставаться организованным и добавлять новые задачи по мере их возникновения. Функции My Daily Planner охватывают все основные функции, просты в использовании и занимают минимум места на панели уведомлений, что делает их идеальными для использования, когда время имеет существенное значение. Кроме того, вы можете отслеживать свои задачи, где бы вы ни находились, выполняя предопределенные жесты рук, которые будут храниться в системе.