Блокировка приложения (Мод, Premium Unlocked) 2.5.5
Блокировка калькулятора: Hide File, Photo Vault & App Lock может иметь запутанное название, но это настоящий герой конфиденциальности. Это приложение защищает ваше личное хранилище фотографий и видео от посторонних глаз, превращая его в надежное укрытие для ваших самых ценных воспоминаний. Сочетая функции калькулятора и медиа-сейфа, оно маскирует вашу галерею, делая её невидимой для всех, кроме вас.
Этот "калькулятор" на вашем телефоне выглядит безобидно, но способен хранить конфиденциальную информацию. Calculator Lock мастерски сливается с окружающей средой, обеспечивая надежную защиту ваших секретов от посторонних глаз и любопытных друзей. Защищая личные материалы, приложение делает больше, чем просто скрывает фото и видео; оно создает личное пространство, доступное только вам.
С помощью Calculator Lock вы можете быстро и легко создать защищенный паролем фотоальбом. Это приложение позволяет вам наслаждаться спокойствием, зная, что ваша личная информация и медиа в безопасности. В эпоху чрезмерного обмена данных, это приложение становится незаменимым инструментом для сохранения приватности и защиты ваших личных данных.
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Скачать Блокировка приложения (Мод, Premium Unlocked) v2.5.5 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.