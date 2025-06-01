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Блокировка приложения (Мод, Premium Unlocked)

Блокировка приложения (Мод, Premium Unlocked) 2.5.5

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Версия:
2.5.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
AZ Mobile Software
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Сегодня, 19:23
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 17 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
605
Скриншоты
Описание

Блокировка калькулятора: Hide File, Photo Vault & App Lock может иметь запутанное название, но это настоящий герой конфиденциальности. Это приложение защищает ваше личное хранилище фотографий и видео от посторонних глаз, превращая его в надежное укрытие для ваших самых ценных воспоминаний. Сочетая функции калькулятора и медиа-сейфа, оно маскирует вашу галерею, делая её невидимой для всех, кроме вас. 


Этот "калькулятор" на вашем телефоне выглядит безобидно, но способен хранить конфиденциальную информацию. Calculator Lock мастерски сливается с окружающей средой, обеспечивая надежную защиту ваших секретов от посторонних глаз и любопытных друзей. Защищая личные материалы, приложение делает больше, чем просто скрывает фото и видео; оно создает личное пространство, доступное только вам.


С помощью Calculator Lock вы можете быстро и легко создать защищенный паролем фотоальбом. Это приложение позволяет вам наслаждаться спокойствием, зная, что ваша личная информация и медиа в безопасности. В эпоху чрезмерного обмена данных, это приложение становится незаменимым инструментом для сохранения приватности и защиты ваших личных данных.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Блокировка приложения (Мод, Premium Unlocked) v2.5.5 MOD APK

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Скачать Блокировка приложения (Мод, Premium Unlocked) 17 Мб Ссылка 2 17 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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