Описание

Блокировка калькулятора: Hide File, Photo Vault & App Lock может иметь запутанное название, но это настоящий герой конфиденциальности. Это приложение защищает ваше личное хранилище фотографий и видео от посторонних глаз, превращая его в надежное укрытие для ваших самых ценных воспоминаний. Сочетая функции калькулятора и медиа-сейфа, оно маскирует вашу галерею, делая её невидимой для всех, кроме вас.





Этот "калькулятор" на вашем телефоне выглядит безобидно, но способен хранить конфиденциальную информацию. Calculator Lock мастерски сливается с окружающей средой, обеспечивая надежную защиту ваших секретов от посторонних глаз и любопытных друзей. Защищая личные материалы, приложение делает больше, чем просто скрывает фото и видео; оно создает личное пространство, доступное только вам.





С помощью Calculator Lock вы можете быстро и легко создать защищенный паролем фотоальбом. Это приложение позволяет вам наслаждаться спокойствием, зная, что ваша личная информация и медиа в безопасности. В эпоху чрезмерного обмена данных, это приложение становится незаменимым инструментом для сохранения приватности и защиты ваших личных данных.