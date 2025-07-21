Alarm and pill reminder (Мод, Premium Unlocked) v1.36
Alarm and Pill Reminder — это инновационное приложение, зарекомендовавшее себя в мире здравоохранения. Он предназначен для предоставления простых и сложных уведомлений о сигналах тревоги и напоминаний о таблетках, чтобы помочь пользователям буквально запомнить свои лекарства и визиты к врачу. Это приложение является удобным инструментом для людей всех возрастов, которым сложно следить за графиком приема лекарств. Приложение имеет функции, которые в основном упрощают настройку напоминаний и будильников для приема лекарств и посещения встреч.
Одной из самых замечательных функций приложения Alarm and Pill Reminder является функция напоминания о таблетках. Эта функция позволяет пользователям устанавливать напоминания о своевременном приеме лекарств для любых целей и задач. Напоминание о таблетках может быть настроено в соответствии с предпочтениями пользователя и настроено на повторение ежечасно, ежедневно, еженедельно, ежемесячно или вообще ежегодно. Вопреки распространенному мнению, эта функция особенно полезна для людей, которым необходимо принимать несколько лекарств в разное время дня.
Премиум разблокирован
Скачать Alarm and pill reminder (Мод, Premium Unlocked) v1.36 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.