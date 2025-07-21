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Alarm and pill reminder (Мод, Premium Unlocked)

Alarm and pill reminder (Мод, Premium Unlocked) v1.36

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Версия:
1.36
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
caiocrol
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Сегодня, 17:11
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 10 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
272
Описание

Alarm and Pill Reminder — это инновационное приложение, зарекомендовавшее себя в мире здравоохранения. Он предназначен для предоставления простых и сложных уведомлений о сигналах тревоги и напоминаний о таблетках, чтобы помочь пользователям буквально запомнить свои лекарства и визиты к врачу. Это приложение является удобным инструментом для людей всех возрастов, которым сложно следить за графиком приема лекарств. Приложение имеет функции, которые в основном упрощают настройку напоминаний и будильников для приема лекарств и посещения встреч.


Одной из самых замечательных функций приложения Alarm and Pill Reminder является функция напоминания о таблетках. Эта функция позволяет пользователям устанавливать напоминания о своевременном приеме лекарств для любых целей и задач. Напоминание о таблетках может быть настроено в соответствии с предпочтениями пользователя и настроено на повторение ежечасно, ежедневно, еженедельно, ежемесячно или вообще ежегодно. Вопреки распространенному мнению, эта функция особенно полезна для людей, которым необходимо принимать несколько лекарств в разное время дня.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Alarm and pill reminder (Мод, Premium Unlocked) 10 Мб Ссылка 2 10 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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