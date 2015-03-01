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StandBy Mode Pro (Мод, Premium Unlocked)

StandBy Mode Pro (Мод, Premium Unlocked) 1.5.368

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Версия:
1.5.368
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Zetabit Tecnologia
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 10 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
382
Скриншоты
Описание

StandBy Mode Pro — это приложение, которое поможет вам просматривать экран в режиме ожидания совершенно по-другому, более красиво и привлекательно. Вы можете менять темы функций, которые появляются на нем, и виджеты — это особенно один из объектов, которые можно обновлять. Это дает возможность настроить экран в соответствии с вашими предпочтениями, делая его более персонализированным и стильным.


Кроме того, приложение адаптируется ко времени использования, автоматически изменяя режимы в зависимости от времени суток или ваших потребностей. Например, в утренние часы оно может выделять важную информацию, такую как погода и новости, а вечером — напоминания и предстоящие задачи. Такая гибкость позволяет пользователям получать доступ к наиболее релевантной информации в нужное время.


Особенностью StandBy Mode Pro является режим ожидания с разделенным экраном, который показывает большую надежность, позволяя использовать два виджета или две разные функции одновременно. Это обеспечивает удобство и эффективность управления устройством, позволяя выполнять необходимые действия всего одним касанием. Приложение делает использование устройства в режиме ожидания не только функциональным, но и визуально привлекательным, улучшая общее впечатление от работы с вашим смартфоном.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать StandBy Mode Pro (Мод, Premium Unlocked) v1.5.368 MOD APK

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Скачать StandBy Mode Pro (Мод, Premium Unlocked) 10 Мб Ссылка 2 10 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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