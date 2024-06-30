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Рецепты кода (Мод, Unlocked)

Рецепты кода (Мод, Unlocked) 2.49

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Версия:
2.49
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Obraztsov Fedor Alexandrovich
Категория:
Приложения на русском / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 5 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3

В обширной вселенной приложений для кодирования «Code Recipes» сияет как маяк для всех разработчиков — от опытных гуру до начинающих новичков. Это приложение предлагает широкий набор языков для изучения и огромное количество проверенных примеров кода, являясь своего рода кулинарным путеводителем по восхитительному миру программирования.


Для начала, разнообразие — это соль жизни, и, боже, это приложение придает жару! «Code Recipes» предлагает изучение множества языков программирования, таких как Java, jаvascript ES9, Swift 5, Kotlin, Rust и Golang. С 14 различными языками в меню ваши вкусовые рецепторы в кодировании никогда не будут испытывать недостатка.


Каждый язык сопровождается проверенными примерами кода, которые помогут вам понять и освоить различные концепции программирования. Независимо от того, хотите ли вы углубиться в основы или изучить продвинутые техники, «Code Recipes» предоставляет необходимые инструменты и ресурсы для вашего успешного обучения и развития.


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