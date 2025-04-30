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Storage Space (Мод, Premium Unlocked)

Storage Space (Мод, Premium Unlocked) 28.0.8

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Версия:
28.0.8
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Lakshman
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Сегодня, 16:07
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 5 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
222
Скриншоты
Описание

Не хватает памяти и хотите освободить больше места? Приходите в Storage Space, чтобы получить как можно больше предложений. Мы расширяем пространство, чтобы вы могли удобно хранить и упорядочивать вещи. Все наши договоренности имеют точную последовательность, чтобы вы могли понять свои потребности в использовании.Для тех, кто занимается бизнесом или занимается созданием контента в социальных сетях, Storage Space — правильный выбор. Вам не хватает места для хранения, и вы управляете всей информацией о памяти. Благодаря отличному диспетчеру обзора все будет аккуратно и логично устроено.


Весь обзорный контент будет отображаться прямо на экране Storage Space для вашего удобства. Кроме того, последний пункт описывает доступное пространство устройства, которое вы можете организовать и оценить для следующей работы. Кроме того, функция оповещения о безопасности также будет настроена для предупреждения о небезопасных приложениях и контенте. Мы также предлагаем, как организовать вашу работу, но все решения остаются за вами.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Storage Space (Мод, Premium Unlocked) v28.0.8 MOD APK

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Скачать Storage Space (Мод, Premium Unlocked) 5 Мб Ссылка 2 5 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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