Storage Space (Мод, Premium Unlocked) 28.0.8
Не хватает памяти и хотите освободить больше места? Приходите в Storage Space, чтобы получить как можно больше предложений. Мы расширяем пространство, чтобы вы могли удобно хранить и упорядочивать вещи. Все наши договоренности имеют точную последовательность, чтобы вы могли понять свои потребности в использовании.Для тех, кто занимается бизнесом или занимается созданием контента в социальных сетях, Storage Space — правильный выбор. Вам не хватает места для хранения, и вы управляете всей информацией о памяти. Благодаря отличному диспетчеру обзора все будет аккуратно и логично устроено.
Весь обзорный контент будет отображаться прямо на экране Storage Space для вашего удобства. Кроме того, последний пункт описывает доступное пространство устройства, которое вы можете организовать и оценить для следующей работы. Кроме того, функция оповещения о безопасности также будет настроена для предупреждения о небезопасных приложениях и контенте. Мы также предлагаем, как организовать вашу работу, но все решения остаются за вами.
Премиум разблокирован
Скачать Storage Space (Мод, Premium Unlocked) v28.0.8 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.