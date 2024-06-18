SD Maid 2/SE - System Cleaner (Мод, Unlocked) 1.1.0-beta0
Версия:
1.1.0-beta0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
darken
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 14:35
Возраст:
Требуется места:
≈ 12 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 066
Поддерживать чистоту и оптимальную работу вашего Android-телефона — задача не из простых. С каждым новым приложением, которое вы устанавливаете, добавляются файлы, каталоги и данные кэша, постепенно заполняя память вашего устройства и снижая его производительность. Но не волнуйтесь, ведь SD Maid 2/SE — System Cleaner предлагает лучшее решение этой проблемы. Это надежное и мощное приложение для очистки, которое позволяет освободить место на вашем Android-устройстве и значительно улучшить его общую производительность.
Информация о модах
Премиум разблокирован
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Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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