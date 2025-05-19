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Запись экрана: Facecam Audio (Мод, Unlocked)

Запись экрана: Facecam Audio (Мод, Unlocked) 2.7.2

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Версия:
2.7.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Prometheus Interactive LLC
Категория:
Инструменты / Приложения на русском
Обновлено:
Вчера, 19:32
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 39 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 240
Скриншоты
Описание

В различных ситуациях и с разными целями люди часто нуждаются в надежном записывающем устройстве, и в этом поможет Screen Recorder HD. Это приложение облегчает процесс записи видео и обладает множеством полезных функций, которые помогут вам достичь отличных результатов.


С Screen Recorder HD вы сможете легко записывать экран своего устройства и создавать высококачественное видео. Будь то запись игрового процесса, создание обучающего материала или деловой презентации, вы будете иметь все необходимое для успешной работы.


Приложение также предлагает великолепный контент и множество инструментов для редактирования и обработки видео. Вы сможете добавлять эффекты, наложения, музыку и многое другое, чтобы создать уникальные и качественные видеоматериалы. Благодаря Screen Recorder HD ваши возможности станут шире, а процесс записи и создания видео станет легким и приятным. Независимо от ваших целей, вы сможете достичь отличных результатов и создать видео, которыми будете гордиться.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Запись экрана: Facecam Audio (Мод, Unlocked) v2.7.2 MOD APK

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Скачать Запись экрана: Facecam Audio (Мод, Unlocked) 39 Мб Ссылка 2 39 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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