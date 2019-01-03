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Code Editor (Мод, Unlocked)

Code Editor (Мод, Unlocked) 0.10.5

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Версия:
0.10.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Rhythm Software
Категория:
Приложения на русском / Разное
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 13 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
429
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Описание

Code Editor - Это удивительное приложение предлагает несколько полезных функций, которые сделают процесс написания кода гораздо проще и эффективнее. Оно включает в себя поддержку кода, автокоррекцию и автозаполнение, а также подсветку синтаксиса и возможность компиляции.


Благодаря поддержке кода вы сможете получить доступ к различным языкам программирования и их особенностям, что облегчит вам написание кода на вашем мобильном устройстве. Автокоррекция и автозаполнение помогут избежать опечаток и быстро завершить кодирование, предлагая вам соответствующие варианты по мере ввода.


Подсветка синтаксиса является ещё одной полезной функцией приложения. Она выделяет различные элементы кода разными цветами, что делает его более читабельным и понятным. Такая визуальная помощь значительно облегчит анализ и отладку кода.


Кроме того, приложение обеспечивает возможность компиляции, что позволяет вам проверять свой код и получать мгновенные результаты. Это особенно полезно для исправления ошибок и тестирования функциональности программы прямо на вашем телефоне. С использованием этого приложения вы сможете насладиться удобством написания кода, даже на мобильном устройстве. Оно поможет вам разрабатывать программы и решать задачи с легкостью, где бы вы ни находились. Будь то черчение или разработка приложений, это приложение окажется вашим надежным помощником на пути к созданию качественного кода.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Code Editor (Мод, Unlocked) 13 Мб Ссылка 2 13 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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