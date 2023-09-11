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AI Chat на основе GPT AI друг (Мод, Unlocked)

AI Chat на основе GPT AI друг (Мод, Unlocked) 3.0.7.4

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Версия:
3.0.7.4
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
VIDEOSHOW Video Editor & Maker & AI Chat Generator
Категория:
Инструменты / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 42 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
20 058

AI Chat обладает уникальным дизайном и удобным интерфейсом, что делает его привлекательным приложением для общения. Главным его преимуществом является функция персонализированного диалога, которая позволяет приложению учиться на основе ваших взаимодействий и настраивать свои ответы и предложения под ваши интересы и потребности.


Чем больше вы используете приложение, тем лучше оно узнает ваши привычки и предпочтения, что с течением времени позволяет ему предоставлять более высококачественное обслуживание. AI Chat стремится создать персонализированный и удовлетворительный опыт общения, учитывая ваши потребности и предпочтения.


Скриншоты

Информация о модах

Премиум разблокирован

 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать AI Chat на основе GPT AI друг (Мод, Unlocked) 3.0.7.4 взлом

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Скачать AI Chat на основе GPT AI друг (Мод, Unlocked) 42 Мб Ссылка 2 42 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о AI Chat на основе GPT AI друг (Мод, Unlocked)


Комментарии (1)
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Дмитрий Алексеевич
Дмитрий Алексеевич 11 сентября 2023 22:29
Уважаемая компания разработчиков al chat!

Хочу предложить вам идею создания отдельной интимной версии алгоритмического чата. В наше время, многие люди активно используют порнографический контент, который не всегда этичен или безопасен для психического здоровья. При общении с чат-ботами, пользователи имеют возможность получать интимные удовлетворение, но без визуального или визуализированного контента.

Мы можем предложить альтернативу, которая будет снижать пагубное воздействие порнографии на психику пользователей. Интимная версия алгоритмического чата позволит удовлетворять интимные потребности пользователей только через текстовое общение, исключая откровенные и неподходящие видео или изображения.

Это предложение может помочь снизить зависимость от порнографического контента и создать безопасное и этичное решение для тех, кто ищет ответа на свои интимные потребности. Однако, необходимо учесть, что важно провести дополнительные исследования и обеспечить соответствие этого контента требованиям и правилам.

Спасибо за ваше внимание и рассмотрение данной идеи. Я надеюсь, что она может стать интересным новым направлением развития и принести положительные эффекты для пользователей.
Я понимаю что могут возникнуть юридические проблемы, что если предупреждать людей что они скачивают куда заходят, запрашивать возраст и согласие снимая с себя ответственность.
Не размещать данную версию на платформах, только на сайте это может ещё привлечь огромную аудиторию, а в самой версии предлогать ещё и скачать стандартную версию с описанием функционала тоесть ещё и сделать рекламу обычной версии.
Спасибо в любом случае за ваших прекрасных чат ботов, прошу даже в случае если вам не приемлима моя идея и вы отклоните предоставить мне ответ на мой комментарий с объяснением почему моя идея не подходит, указанной по почте, все же интересно знать важе решение каким бы оно не было,

С наилучшими пожеланиями,
Дмитрий Алексеевич
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