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ESET Mobile Security & Antivirus (Premium)

ESET Mobile Security & Antivirus (Premium) 10.1.15.0

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Версия:
10.1.15.0
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
ESET
Категория:
Инструменты / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 30 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
6 931
Скриншоты
Описание

ESET Mobile Security и антивирус - это надежный спутник для вашего мобильного устройства, обеспечивающий полную защиту от вредоносных программ и угроз в сети. Вот несколько ключевых функций этого приложения:


1. Сканирование каталогов: Приложение автоматически сканирует все папки и файлы на вашем устройстве на наличие вредоносных программ, обнаруживая потенциальные угрозы, которые могут повредить вашему устройству.


2. Угрозы в реальном времени: ESET Mobile Security предлагает защиту в режиме реального времени, блокируя вредоносные сайты и приложения, прежде чем они смогут нанести вред вашему устройству.


3. Антивирусные обновления: Приложение регулярно обновляется, чтобы обеспечить ваше устройство последними антивирусными определениями, гарантируя максимальную защиту даже от самых новых угроз.


4. Защита личных данных: ESET Mobile Security помогает защитить вашу конфиденциальную информацию, блокируя доступ к приложениям и файлам с помощью паролей или биометрических данных.


5. Родительский контроль: С помощью функции родительского контроля вы можете ограничить доступ к определенным сайтам и приложениям для защиты ваших детей от нежелательного контента.


Благодаря этим функциям ESET Mobile Security и антивирус обеспечивает ваше устройство надежной защитой от вредоносных программ и вредоносных действий в сети.


Информация о модах

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 Теги темы: Premium

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Скачать ESET Mobile Security & Antivirus (Premium) 30 Мб Ссылка 2 30 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о ESET Mobile Security & Antivirus (Premium)


Комментарии (1)
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Яцык
Яцык 3 февраля 2023 18:08
Нет обновления плей маркет требует обновления но обновит неможет

Нет обновления а плей маркет требует а он обновить не может.дайте пожалуйста обновление на ESET smart sekurity
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