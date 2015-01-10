ESET Mobile Security и антивирус - это надежный спутник для вашего мобильного устройства, обеспечивающий полную защиту от вредоносных программ и угроз в сети. Вот несколько ключевых функций этого приложения:
1. Сканирование каталогов: Приложение автоматически сканирует все папки и файлы на вашем устройстве на наличие вредоносных программ, обнаруживая потенциальные угрозы, которые могут повредить вашему устройству.
2. Угрозы в реальном времени: ESET Mobile Security предлагает защиту в режиме реального времени, блокируя вредоносные сайты и приложения, прежде чем они смогут нанести вред вашему устройству.
3. Антивирусные обновления: Приложение регулярно обновляется, чтобы обеспечить ваше устройство последними антивирусными определениями, гарантируя максимальную защиту даже от самых новых угроз.
4. Защита личных данных: ESET Mobile Security помогает защитить вашу конфиденциальную информацию, блокируя доступ к приложениям и файлам с помощью паролей или биометрических данных.
5. Родительский контроль: С помощью функции родительского контроля вы можете ограничить доступ к определенным сайтам и приложениям для защиты ваших детей от нежелательного контента.
Благодаря этим функциям ESET Mobile Security и антивирус обеспечивает ваше устройство надежной защитой от вредоносных программ и вредоносных действий в сети.
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