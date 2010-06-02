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App Manager (Мод, Unlocked)

App Manager (Мод, Unlocked) 7.11

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Версия:
7.11
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
AndroidDeveloperLB
Категория:
Инструменты / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 8 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 855
Скриншоты
Описание

Приложение под названием "App Manager" обещает упростить управление приложениями на вашем смартфоне. В мире, где смартфоны стали неотъемлемой частью повседневной жизни, приложения играют важную роль, и иногда их нужно добавлять и удалять.

Устанавливать приложения на смартфон довольно легко, достаточно посетить магазин приложений и нажать "установить". Однако удаление приложений, особенно если их много, может быть утомительной задачей. Именно здесь вступает в игру App Manager. Это приложение обещает упростить процесс удаления приложений, предоставив более удобный и быстрый способ. Одной из особенностей App Manager является сохранение истории действий по установке приложений.


Это позволяет вам более эффективно управлять приложениями на вашем устройстве. Вы можете легко найти и удалить те приложения, которые вы больше не используете, освобождая место на вашем смартфоне. Помимо этого, App Manager, как утверждается, предоставляет и другие полезные функции, которые могут быть полезными для управления вашими приложениями. Если вам часто приходится добавлять и удалять приложения на вашем смартфоне, то это приложение может стать удобным инструментом для оптимизации процесса. В целом, App Manager предлагает решение для более удобного управления приложениями на смартфоне, особенно если у вас их много.



Информация о модах
  • Премиум-функции разблокированы
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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать App Manager (Мод, Unlocked) v7.11 MOD APK

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MOD 8 Мб GitHub 8 Мб MOD (Ссылка 2) 8 Мб GitHub (Ссылка 2) 8 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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