PhotoRoom (Мод, Unlocked) 4.9.8 b1425
PhotoRoom - это мощное приложение для редактирования фотографий, которое предоставляет пользователям широкий спектр инструментов для творческой обработки изображений. С его помощью вы можете легко и быстро изменять цветовую гамму, обрезать фотографии, удалять фоны, добавлять текст и даже использовать готовые образцы фотографий для создания уникальных композиций.
Одной из ключевых особенностей PhotoRoom является его интуитивно понятный и простой в использовании интерфейс. Даже если у вас нет опыта в редактировании фотографий, вы легко разберетесь в этом приложении. Просто выберите фотографию из галереи устройства или сделайте новое снимок, загрузите ее в PhotoRoom и начните творить. Один из самых полезных инструментов в PhotoRoom - это возможность удаления фона изображения. Это позволяет вам выделить объект на фотографии и поместить его на любой другой фон. Например, вы можете сделать портрет с друзьями на берегу океана, хотя изначально фотография была сделана в городе.
- Pro / платные функции разблокированы
- Нежелательные разрешения + действия удалены
- Нежелательные службы + получатели и поставщики удалены
- Очищенные ресурсы для быстрой загрузки
- Код отладки удален
- Подпись исходного пакета изменена
➡ Языки: несколько языков
➡ Архитектура ЦП: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64
➡ Разрешение экрана: 120 точек на дюйм, 160 точек на дюйм, 240 точек на дюйм, 320 точек на дюйм, 480 точек на дюйм, 640 точек на дюйм
Скачать PhotoRoom (Мод, Unlocked) 4.9.8 b1425 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство