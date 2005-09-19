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PhotoRoom (Мод, Unlocked)

PhotoRoom (Мод, Unlocked) 4.9.8 b1425

49
9
Скачать (80 Мб)
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Требования:
Android 8.0 и выше
Разработчик:
Artizans of Photo Video Background Editor App
Версия:
4.9.8 b1425
Категория:
Фоторедакторы / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 80 Мб
id приложения:
com.photoroom.app
Русский язык:
Есть
Лайков:
49
Комментарии:
5
Просмотров:
56 207

PhotoRoom - это мощное приложение для редактирования фотографий, которое предоставляет пользователям широкий спектр инструментов для творческой обработки изображений. С его помощью вы можете легко и быстро изменять цветовую гамму, обрезать фотографии, удалять фоны, добавлять текст и даже использовать готовые образцы фотографий для создания уникальных композиций.


Одной из ключевых особенностей PhotoRoom является его интуитивно понятный и простой в использовании интерфейс. Даже если у вас нет опыта в редактировании фотографий, вы легко разберетесь в этом приложении. Просто выберите фотографию из галереи устройства или сделайте новое снимок, загрузите ее в PhotoRoom и начните творить. Один из самых полезных инструментов в PhotoRoom - это возможность удаления фона изображения. Это позволяет вам выделить объект на фотографии и поместить его на любой другой фон. Например, вы можете сделать портрет с друзьями на берегу океана, хотя изначально фотография была сделана в городе.


Скриншоты

Информация о модах
  • Pro / платные функции разблокированы
  • Нежелательные разрешения + действия удалены
  • Нежелательные службы + получатели и поставщики удалены
  • Очищенные ресурсы для быстрой загрузки
  • Код отладки удален
  • Подпись исходного пакета изменена
    ➡ Языки: несколько языков
    ➡ Архитектура ЦП: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64
    ➡ Разрешение экрана: 120 точек на дюйм, 160 точек на дюйм, 240 точек на дюйм, 320 точек на дюйм, 480 точек на дюйм, 640 точек на дюйм
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать PhotoRoom (Мод, Unlocked) 4.9.8 b1425 взлом

Скачать из Google Play
Скачать PhotoRoom (Мод, Unlocked)
80 Мб
Ссылка 2
80 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о PhotoRoom (Мод, Unlocked)


Комментарии (5)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 13 января 2024 01:40
Вадим,
мы можем не успевать актуализировать данные :(
0
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Вадим
Вадим 12 января 2024 20:24
Lensifal,
Lensifal, На счёт несоответствие описания версий, с реальными версиями, то я имел ввиду не конкретно именно это приложение, а другие, где начинаешь их скачивать, думаешь что они подойдут, согласно описанию. Пробуешь устанавливать, а там пишет что синтаксическая ошибка при установке пакетов. Заходишь на другие подобные сайты, не буду указывать конкретно, но там на эти же приложения, описание системных требований уже другие, не подходящие к моему смарту. А на счёт веса самой программы, конкретно к этому приложению - не соответствует описанию
-1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 10 января 2024 00:43
Вадим,
Уважаемый, у нас указано 8.0 и выше, где вы увидели 4.4????
+2
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Вадим
Вадим 9 января 2024 21:07
Заметил что в ваших описаниях приложений, куча неточностей. Вот к примеру пишете что этот файл 105 Мб. Но на самом деле он весит 60,3 Мб. Или где-то пишете к примеру, что требования: Андроид 4.4. Качаешь его, и он не устанавливается. А всё потому что требования к андроиду выше чем 5.1
+1
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Гость Ольга
Гость Ольга 10 ноября 2023 21:49
Что то не то с вашим последним обновлением. Все заблокировано, программа постоянно просит денег за подписку
-1
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