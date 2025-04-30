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ProShot

ProShot 8.31

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Версия:
8.31
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Rise Up Games
Категория:
Фоторедакторы / Платные приложения
Обновлено:
Сегодня, 16:12
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 10 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 367
Скриншоты
Описание

ProShot является высококлассным мобильным приложением, предназначенным для улучшения фотографических возможностей пользователей. Оно обеспечивает широкий спектр функций и настроек, позволяющих как новичкам, так и опытным фотографам, создавать выдающиеся фотографии, используя свои мобильные устройства. Среди основных характеристик приложения - интуитивно понятный интерфейс, который упрощает навигацию и использование различных функций.


ProShot позволяет пользователям тонко настраивать параметры своих фотографий, включая экспозицию, фокусировку и баланс белого, что дает возможность добиться идеального изображения в различных условиях освещения и сценариях съемки. Это приложение способно преобразить среднее качество мобильной фотографии в снимки, сопоставимые с профессиональными работами.



Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: Patched, Unlocked приложения

Скачать ProShot v8.31 MOD APK

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Скачать ProShot 10 Мб Ссылка 2 10 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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