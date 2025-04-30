ProShot 8.31
ProShot является высококлассным мобильным приложением, предназначенным для улучшения фотографических возможностей пользователей. Оно обеспечивает широкий спектр функций и настроек, позволяющих как новичкам, так и опытным фотографам, создавать выдающиеся фотографии, используя свои мобильные устройства. Среди основных характеристик приложения - интуитивно понятный интерфейс, который упрощает навигацию и использование различных функций.
ProShot позволяет пользователям тонко настраивать параметры своих фотографий, включая экспозицию, фокусировку и баланс белого, что дает возможность добиться идеального изображения в различных условиях освещения и сценариях съемки. Это приложение способно преобразить среднее качество мобильной фотографии в снимки, сопоставимые с профессиональными работами.
Полная версия
Скачать ProShot v8.31 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.