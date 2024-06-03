Описание

Auto Optimizer Mod APK — это универсальная, но простая в использовании утилита, которая поможет вам оптимизировать ваше устройство или повысить производительность с течением времени. Он также поставляется со многими искусственными интеллектами следующего поколения, способными изменять способ работы компонентов устройства, обеспечивая пользователям более стабильный пользовательский опыт во время игр и многое другое. Кроме того, он также имеет функцию экономии заряда батареи, которая помогает пользователям продлить срок службы батареи в любое время.



Auto Optimizer Mod поможет вам значительно ускорить работу вашего устройства и поддерживать его в рабочем состоянии все время. Он интеллектуально определяет конфигурации аппаратного/программного обеспечения во время работы. Это позволит вам удалять или удалять приложения быстрее и с высокой точностью. Автоматически распознает почти все устройства с точки зрения модели, функций и расписания функций, скорости процессора и графического процессора, версии ОС и т. д., поэтому вы сможете настроить параметры системы, не рискуя.



