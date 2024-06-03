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Auto Optimizer

Auto Optimizer 7.0.0

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Версия:
7.0.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
HDM Dev Team
Категория:
Инструменты / Платные приложения / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 22 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
13 870
Скриншоты
Описание

Auto Optimizer Mod APK — это универсальная, но простая в использовании утилита, которая поможет вам оптимизировать ваше устройство или повысить производительность с течением времени. Он также поставляется со многими искусственными интеллектами следующего поколения, способными изменять способ работы компонентов устройства, обеспечивая пользователям более стабильный пользовательский опыт во время игр и многое другое. Кроме того, он также имеет функцию экономии заряда батареи, которая помогает пользователям продлить срок службы батареи в любое время.


Auto Optimizer Mod поможет вам значительно ускорить работу вашего устройства и поддерживать его в рабочем состоянии все время. Он интеллектуально определяет конфигурации аппаратного/программного обеспечения во время работы. Это позволит вам удалять или удалять приложения быстрее и с высокой точностью. Автоматически распознает почти все устройства с точки зрения модели, функций и расписания функций, скорости процессора и графического процессора, версии ОС и т. д., поэтому вы сможете настроить параметры системы, не рискуя.



Информация о модах

Полный/Платный

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 Теги темы: Patched

Скачать Auto Optimizer v7.0.0 MOD APK

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Скачать Auto Optimizer 22 Мб Ссылка 2 22 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Auto Optimizer


Комментарии (3)
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Гость Vlad
Гость Vlad 4 июня 2024 15:42
К сожалению, эту публикацию я так и не нашел (для ссылки). Поэтому спрошу по-другому: возможно ли в этой версии программы (АО 2.0.1.7) одним кликом по какой-то клавише (?) сделать полную очистку КЕШа всех, выбранных пользователем, приложений Андроида? Возможно ли аналогичное действие в других функциональных блоках программы? Спасибо.
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Lensifal
Lensifal Администраторы 3 июня 2024 12:20
Гость Vlad, Нужен соответствующий раздел :(
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Гость Vlad
Гость Vlad 3 июня 2024 12:16
Прочел в одном из описаний данной проги такую фразу: "Для того, чтобы очистить разные хранилища, провести диагностику, выявить различные неполадки ..., пользователю достаточно лишь тапнуть по одной иконке запуска.". И возник вопрос: по какой иконке (их в окне программы много) конкретно и какие для этого необходимо сделать настройки? Спасибо за ответ.
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