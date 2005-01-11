Описание

Никогда не будет преувеличением сказать, что Lumii может превратить вас в профессионального фоторедактора, когда он предоставляет вам множество функций для редактирования фотографий. Как и большинство приложений для редактирования фотографий, это приложение также имеет удобный интерфейс и очень простое в использовании. Если вы один из тех людей, которые были знакомы с приложениями для редактирования изображений, то вы обнаружите, что макет интерфейса Lumii легко определить, когда вы хотите использовать любую функцию.





Можно сказать, что почти все основные функции, которые другие приложения предоставили вам, в этом приложении даже лучше. Причина в том, что разработчик этого приложения дает вам больше возможностей превратить вашу фотографию в уникальную картинку. Инструменты редактирования изображений этого приложения будут разделены на отдельные части, и вы быстро узнаете их по значкам, символизирующим эту функцию. Сюда, вы можете запоминать различные инструменты быстрее и в то же время более профессионально. Каждый визуальный эффект будет иметь свои параметры, и на основе этого параметра вы сможете настроить все на изображении по своему вкусу. В целом, я думаю, вам потребуется некоторое время, чтобы полностью понять положение основных функций в этом приложении, и тогда вы сможете умело использовать его и создавать красивые фотографии.