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скриншот и маркировка фотографий (Мод, Unlocked)

скриншот и маркировка фотографий (Мод, Unlocked) 1.8.0.28

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Версия:
1.8.0.28
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Blossgraph
Категория:
Фоторедакторы / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 16 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 409
Скриншоты
Описание

В наши дни захват экрана считается обычным и необходимым для большинства пользователей телефонов, помогая им запечатлеть красивые моменты, которые нельзя пропустить, прямо на их экранах. Многие устройства сегодня не имеют встроенных возможностей захвата экрана, поэтому пользователи будут искать возможности для тонкой настройки и интеллектуальных приложений для захвата экрана. Одним из них является Screen Master , универсальное приложение, которое имеет множество функций аннотации для лучшего взаимодействия с пользователем. Кроме того, многим приложениям для захвата экрана не хватает многих функций по сравнению с Screen Master, и даже пользователи могут легко редактировать весь захваченный контент с помощью простых манипуляций.


Screen Master - это приложение, которое в основном помогает пользователям делать снимки экрана, поэтому его интерфейс прост и ориентирован на ключевые функции, такие как захват экрана или редактирование фотографий. Интерфейс приложения хорошо продуман, но демонстрирует всю красоту изысканности и элегантности, а также идеальное использование цветов для создания дружественного интерфейса.



Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать скриншот и маркировка фотографий (Мод, Unlocked) v1.8.0.28 MOD APK

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Скачать скриншот и маркировка фотографий (Мод, Unlocked) 16 Мб Ссылка 2 16 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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