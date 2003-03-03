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Бесшумная камера (Мод, Unlocked)

Бесшумная камера (Мод, Unlocked) 8.11.4

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Peace
Версия:
8.11.4
Категория:
Фоторедакторы / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 12 Мб
id приложения:
com.peace.SilentCamera
Русский язык:
Есть
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
1 225

Silent Camera - это идеальное приложение для тех, кто ценит тишину и хочет делать фотографии без лишнего шума. Оно обеспечивает возможность съемки без щелчков и звуков, что особенно полезно в ситуациях, когда важно оставаться незаметным или не беспокоить окружающих.


Однако Silent Camera предлагает не только тишину, но и ряд других полезных функций для улучшения фотографий. В приложении есть возможность настройки различных параметров съемки, таких как экспозиция, баланс белого и многое другое. Это позволяет получать четкие и качественные снимки даже в различных условиях освещения.


Одной из особенностей Silent Camera является возможность использования таймера, что позволяет сделать снимок без дополнительных устройств или посторонней помощи. Это удобно, когда вы снимаете селфи или групповые фотографии и хотите, чтобы все были в кадре. Приложение также предлагает режимы HDR и портретной съемки, что расширяет ваши творческие возможности при создании фотографий. Вы можете легко добавить эффекты и фильтры к вашим снимкам, чтобы придать им уникальный стиль.


Silent Camera позволяет сохранять ваши фотографии в высоком разрешении, чтобы вы могли делиться ими с друзьями или использовать для печати. Приложение также интегрируется с галереей вашего устройства, что упрощает управление вашей коллекцией фотографий.



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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Бесшумная камера (Мод, Unlocked) 8.11.4 взлом

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12 Мб
Ссылка 2
12 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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