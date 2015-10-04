android-1.ru / Программы / Приложения на русском / Дневник: зашифрованный заметка (Мод, Unlocked)
Дневник: зашифрованный заметка (Мод, Unlocked)

Дневник: зашифрованный заметка (Мод, Unlocked) 4.10.15

2
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
4.10.15
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
R-Tech
Категория:
Приложения на русском / Разное
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 80 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 872
Скриншоты
Описание

Daynote представляет удобные и универсальные функции, помогающие пользователям создавать заметки или вести журнал всего, через что они прошли в течение дня. Многие другие полезные функции также будут постепенно вводиться по мере того, как люди узнают об этом, обещая безопасность, защищенность и лучшие ощущения от ведения дневника. Другими словами, секрет каждого пользователя в безопасности, и они могут прикрепить гораздо больше вещей, чтобы создать более ценный и эксклюзивный контент для использования в журнале.


Первое преимущество, которое Daynote хочет предоставить своим пользователям, — это удобный, продуманный интерфейс и идеальные макеты для организации всего их контента. Все категории также четко разделены на разные вкладки, и люди могут использовать некоторые специальные действия для беспрепятственного взаимодействия со всеми функциями. Конечно, система представит больше тем и впечатляющих настроек, чтобы дать каждому самый свежий и блестящий опыт использования в личных открытиях.



Информация о модах

Премиум разблокирован

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Дневник: зашифрованный заметка (Мод, Unlocked) v4.10.15 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Дневник: зашифрованный заметка (Мод, Unlocked) 80 Мб Ссылка 2 80 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
EasyWay общественный транспорт (Мод, Unlocked)
EasyWay общественный транспорт (Мод, Unlocked)
Version: 6.0.2.55
Линии - Минималистский Иконки
Линии - Минималистский Иконки
Version: 3.4.2
Все заболевания Offline (Мод, Unlocked)
Все заболевания Offline (Мод, Unlocked)
Version: 5.0
Visual Anatomy 2
Visual Anatomy 2
Version: 0 b43
Музыкальный редактор (Мод, Unlocked)
Музыкальный редактор (Мод, Unlocked)
Version: 5.9.1
Picture Mushroom - Mushroom ID (Мод, Unlocked)
Picture Mushroom - Mushroom ID (Мод, Unlocked)
Version: 2.9.28
Задачи: список дел (Мод, Unlocked)
Задачи: список дел (Мод, Unlocked)
Version: 3.19.0
Invoice Billing GST Accounting (Мод, Unlocked)
Invoice Billing GST Accounting (Мод, Unlocked)
Version: 18.8.5

Отзывы о Дневник: зашифрованный заметка (Мод, Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив