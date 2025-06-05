Описание

Задачи: список дел с синхронизацией, напоминаниями и календарем — это приложение, которое напоминает пользователям о серии личных списков дел. Это как ближайший помощник, который помогает не забывать дела, которые нужно сделать. Вы можете удалить заметку, добавить или установить ее приоритет с помощью оптимизированных операций, подходящих для всех пользователей. Вы можете организовать, украсить поддонами и пометить их, когда закончите.





Ваша занятая повседневная жизнь теперь намного проще с помощью Задач. Вы можете использовать его для составления списка задач на день, списков покупок, подарков и т. д. Все ваши мысли и планы собраны и контролируются с помощью одного приложения. Ваши списки и проекты будут храниться в максимально возможной безопасности, и никогда не будет случая кражи личной информации у третьих лиц.



