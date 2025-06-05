Задачи: список дел (Мод, Unlocked) 3.22.0
Задачи: список дел с синхронизацией, напоминаниями и календарем — это приложение, которое напоминает пользователям о серии личных списков дел. Это как ближайший помощник, который помогает не забывать дела, которые нужно сделать. Вы можете удалить заметку, добавить или установить ее приоритет с помощью оптимизированных операций, подходящих для всех пользователей. Вы можете организовать, украсить поддонами и пометить их, когда закончите.
Ваша занятая повседневная жизнь теперь намного проще с помощью Задач. Вы можете использовать его для составления списка задач на день, списков покупок, подарков и т. д. Все ваши мысли и планы собраны и контролируются с помощью одного приложения. Ваши списки и проекты будут храниться в максимально возможной безопасности, и никогда не будет случая кражи личной информации у третьих лиц.
- Pro/Paid функции разблокированы;
- Отключены/Удалены ненужные Разрешения + Получатели + Провайдеры + Сервисы;
- Оптимизированная и сжатая графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
- Разрешения на рекламу/услуги/провайдеры удалены из Android.manifest;
- Ссылки на рекламу удалены, а методы вызова аннулированы;
- Отключена видимость рекламных макетов;
- Проверка пакета установки Google Play Store отключена;
- Отладочный код удален;
- Удалите имена тегов .source по умолчанию для соответствующих java-файлов;
- Analytics/Crashlytics/Firebase отключены;
- Языки: полный мульти языки;
- ЦП: универсальная архитектура;
- Разрешение экрана: 120 dpi, 160 dpi, 240 dpi, 320 dpi, 480 dpi, 640 dpi;
- Оригинальная подпись пакета изменена;
- Выпуск Балатана.
Скачать Задачи: список дел (Мод, Unlocked) v3.22.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.