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Задачи: список дел (Мод, Unlocked)

Задачи: список дел (Мод, Unlocked) 3.22.0

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Версия:
3.22.0
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Pocket Brilliance Limited
Категория:
Приложения на русском / Разное
Обновлено:
Сегодня, 15:05
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 5 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
601
Скриншоты
Описание

Задачи: список дел с синхронизацией, напоминаниями и календарем — это приложение, которое напоминает пользователям о серии личных списков дел. Это как ближайший помощник, который помогает не забывать дела, которые нужно сделать. Вы можете удалить заметку, добавить или установить ее приоритет с помощью оптимизированных операций, подходящих для всех пользователей. Вы можете организовать, украсить поддонами и пометить их, когда закончите.


Ваша занятая повседневная жизнь теперь намного проще с помощью Задач. Вы можете использовать его для составления списка задач на день, списков покупок, подарков и т. д. Все ваши мысли и планы собраны и контролируются с помощью одного приложения. Ваши списки и проекты будут храниться в максимально возможной безопасности, и никогда не будет случая кражи личной информации у третьих лиц.



Информация о модах
  • Pro/Paid функции разблокированы;
  • Отключены/Удалены ненужные Разрешения + Получатели + Провайдеры + Сервисы;
  • Оптимизированная и сжатая графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
  • Разрешения на рекламу/услуги/провайдеры удалены из Android.manifest;
  • Ссылки на рекламу удалены, а методы вызова аннулированы;
  • Отключена видимость рекламных макетов;
  • Проверка пакета установки Google Play Store отключена;
  • Отладочный код удален;
  • Удалите имена тегов .source по умолчанию для соответствующих java-файлов;
  • Analytics/Crashlytics/Firebase отключены;
  • Языки: полный мульти языки;
  • ЦП: универсальная архитектура;
  • Разрешение экрана: 120 dpi, 160 dpi, 240 dpi, 320 dpi, 480 dpi, 640 dpi;
  • Оригинальная подпись пакета изменена;
  • Выпуск Балатана.
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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Задачи: список дел (Мод, Unlocked) v3.22.0 MOD APK

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Скачать Задачи: список дел (Мод, Unlocked) 5 Мб Ссылка 2 5 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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