Muay Thai Fitness — это приложение, предлагающее пользователям эффективные упражнения в стиле тайского бокса для дома, позволяя разнообразить свои тренировки и избежать скуки. Приложение помогает пользователям поддерживать подтянутую форму и овладевать базовыми навыками защиты, предлагая обширный набор упражнений, направленных на наиболее эффективное сжигание калорий.
Все тренировки в программе разработаны с учётом текущего веса и состояния здоровья пользователя, что делает их подходящими и безопасными для каждого. Программа создана известными специалистами, обеспечивая профессиональный подход к тренировкам и максимальную эффективность упражнений.
Muay Thai Fitness предлагает не только эффективные программы для улучшения физической формы, но и глубокий погруженный опыт в искусство тайского бокса, позволяя пользователям овладевать защитными навыками и поддерживать своё здоровье. Это делает приложение универсальным решением для всех, кто хочет разнообразить свои тренировки и развить навыки самообороны, улучшая своё физическое состояние и поддерживая здоровый образ жизни.
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Скачать Muay Thai Fitness (Мод, Unlocked) v2.1.10 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.