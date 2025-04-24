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Muay Thai Fitness (Мод, Unlocked)

Muay Thai Fitness (Мод, Unlocked) 2.1.10

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Версия:
2.1.10
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
ZipoApps
Категория:
Здоровье и спорт / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 15:53
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 61 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 961
Скриншоты
Описание

Muay Thai Fitness — это приложение, предлагающее пользователям эффективные упражнения в стиле тайского бокса для дома, позволяя разнообразить свои тренировки и избежать скуки. Приложение помогает пользователям поддерживать подтянутую форму и овладевать базовыми навыками защиты, предлагая обширный набор упражнений, направленных на наиболее эффективное сжигание калорий.


Все тренировки в программе разработаны с учётом текущего веса и состояния здоровья пользователя, что делает их подходящими и безопасными для каждого. Программа создана известными специалистами, обеспечивая профессиональный подход к тренировкам и максимальную эффективность упражнений.


Muay Thai Fitness предлагает не только эффективные программы для улучшения физической формы, но и глубокий погруженный опыт в искусство тайского бокса, позволяя пользователям овладевать защитными навыками и поддерживать своё здоровье. Это делает приложение универсальным решением для всех, кто хочет разнообразить свои тренировки и развить навыки самообороны, улучшая своё физическое состояние и поддерживая здоровый образ жизни.



Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Muay Thai Fitness (Мод, Unlocked) v2.1.10 MOD APK

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Скачать Muay Thai Fitness (Мод, Unlocked) 61 Мб Ссылка 2 61 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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