Появилось приложение, помогающее улучшить сон — Calm Sleep. Это приложение было создано с целью уменьшить причины бессонницы, плохого сна, пробуждения посреди ночи, проблем со сном и т. д. Бесплатное, но удобное приложение, пусть бессонница исчезнет!





В Calm Sleep есть много избранных звуков. Их общие характеристики - мягкие, легкие и яркие. Вы можете искать тип звука, который вам нравится, по названию темы, например, природа, джаз, скрипка и т. Д. Также в каждой теме, так сказать, будет много песен на выбор. Это как кладезь звуков мирной жизни. Кроме того, в этом приложении также есть легкая музыка и баллады, переработанные в соответствии с более мягкой музыкой.







