Calm Sleep: Sleep & Meditation (Мод, Unlocked) 0.211-136f5810
Версия:
0.211-136f5810
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
The Calm Sleep: Sleep & Meditation App
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 16:29
Возраст:
Требуется места:
≈ 19 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
953
Появилось приложение, помогающее улучшить сон — Calm Sleep. Это приложение было создано с целью уменьшить причины бессонницы, плохого сна, пробуждения посреди ночи, проблем со сном и т. д. Бесплатное, но удобное приложение, пусть бессонница исчезнет!
В Calm Sleep есть много избранных звуков. Их общие характеристики - мягкие, легкие и яркие. Вы можете искать тип звука, который вам нравится, по названию темы, например, природа, джаз, скрипка и т. Д. Также в каждой теме, так сказать, будет много песен на выбор. Это как кладезь звуков мирной жизни. Кроме того, в этом приложении также есть легкая музыка и баллады, переработанные в соответствии с более мягкой музыкой.
Информация о модах
Премиум разблокирован
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