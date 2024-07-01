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Serenity: Guided Meditation (Мод, Unlocked)

Serenity: Guided Meditation (Мод, Unlocked) 5.3.0

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Версия:
5.3.0
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Olson Meditation and Mindfulness Apps
Категория:
Программы / Здоровье и спорт
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 101 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
995

Приложение "Serenity Guided Meditation & Mindfulness" представляет собой современное средство для занятий медитацией и практики внимательности. Оно было разработано компанией Olson Meditation and Mindfulness Apps с учетом современных потребностей в медитации и внимательности.

Основные характеристики этого приложения включают: Приложение предоставляет множество различных методов медитации, что позволяет пользователям выбирать подходящий для них. Это включает в себя методы расслабления, методы помощи в улучшении сна и даже быстрые медитации для занятых людей. Пользователи начинают с базовых уровней, где учатся основам медитации и внимательности. Затем они могут продвигаться на более сложные уровни по мере своего развития и практики.


Приложение помогает пользователям расслабиться, справиться со стрессом и тревожностью. Это особенно полезно в современном мире, где стресс и напряжение часто сопровождают нашу повседневную жизнь. "Гиды сна" в приложении помогают пользователям засыпать и находить более качественный сон. Звуки и инструкции способствуют расслаблению и создают условия для улучшения сна. Приложение также включает ежедневные медитации, которые пользователи могут включать в свой регулярный распорядок дня для поддержания практики медитации.Таким образом, "Serenity Guided Meditation & Mindfulness" предлагает множество методов и ресурсов для занятий медитацией и развития внимательности, что делает его полезным инструментом для всех, кто ищет способы справиться со стрессом, улучшить качество сна и достичь внутреннего покоя.


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Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Serenity: Guided Meditation (Мод, Unlocked) 101 Мб Ссылка 2 101 Мб

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