Версия:
10.0.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Olson Applications Ltd
Категория:
Обновлено:
Вчера, 19:30
Возраст:
Требуется места:
≈ 21 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8
Описание
Kegel Trainer Mod APK — это идеальный помощник для тех, кто хочет укрепить мышцы тазового дна и получить персонализированные тренировки. Все упражнения разработаны с учетом индивидуальных потребностей, а подробные инструкции помогут вам правильно выполнять каждое движение.
Приложение предлагает уникальные тренировочные режимы, созданные при участии профессиональных фитнес-тренеров, что делает процесс занятий эффективным и мотивирующим. Вам не нужно разбираться в сложных теориях — просто введите свои личные данные, и Kegel Trainer подберёт программу, соответствующую вашим целям. Приложение учитывает ваши предпочтения и уровень подготовки, помогая достичь результата с максимальным комфортом и эффективностью.
Информация о модах
Премиум разблокирован
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Скачать Кегель тренажер (Мод, Premium Unlocked) v10.0.0 MOD APK
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