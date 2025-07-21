Бодибилдинг Силовые тренировки (Мод, Pro Unlocked) v4.09
Если вам лень ходить в спортзал, потому что вы устали или не хватает денег после работы или учебы, то Бодибилдинг. Тяжелая атлетика - отличное приложение для вас. Вместо того, чтобы ходить в спортзал, как обычно, вам нужно тратить 30 минут в день на улучшение своих привычек и здоровья с помощью упражнений, подробно описанных в приложении. Вы испытаете различные силовые упражнения с соответствующей подготовкой.
Бодибилдинг. Силовые тренировки — разработана и контролируется профессиональными бодибилдерами с большим опытом, чтобы предоставить пользователям наиболее эффективные упражнения. Сотни упражнений по тяжелой атлетике с различными движениями сопровождаются специальными видеоуроками, помогающими пользователям выполнять точные указания.
Упражнения в приложении разделены на множество различных уровней, подходящих как для начинающих, так и для опытных практикующих, чтобы пользователи могли значительно улучшить свое здоровье и телосложение и достичь заранее определенных целей. Каждый этап будет включать в себя 12 недель обучения, и вы будете тренироваться 3 раза в неделю, всего 36 занятий. При таком количестве тренировок и если заниматься регулярно по расписанию, вы получите подтянутое тело, о котором мечтает каждый.
Про версия разблокирована
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.