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Бодибилдинг Силовые тренировки (Мод, Pro Unlocked)

Бодибилдинг Силовые тренировки (Мод, Pro Unlocked) v4.09

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Версия:
4.09
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
AxiomMobile
Категория:
Программы / Здоровье и спорт
Обновлено:
Сегодня, 16:51
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 41 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 520
Описание

Если вам лень ходить в спортзал, потому что вы устали или не хватает денег после работы или учебы, то Бодибилдинг. Тяжелая атлетика - отличное приложение для вас. Вместо того, чтобы ходить в спортзал, как обычно, вам нужно тратить 30 минут в день на улучшение своих привычек и здоровья с помощью упражнений, подробно описанных в приложении. Вы испытаете различные силовые упражнения с соответствующей подготовкой.


Бодибилдинг. Силовые тренировки — разработана и контролируется профессиональными бодибилдерами с большим опытом, чтобы предоставить пользователям наиболее эффективные упражнения. Сотни упражнений по тяжелой атлетике с различными движениями сопровождаются специальными видеоуроками, помогающими пользователям выполнять точные указания.


Упражнения в приложении разделены на множество различных уровней, подходящих как для начинающих, так и для опытных практикующих, чтобы пользователи могли значительно улучшить свое здоровье и телосложение и достичь заранее определенных целей. Каждый этап будет включать в себя 12 недель обучения, и вы будете тренироваться 3 раза в неделю, всего 36 занятий. При таком количестве тренировок и если заниматься регулярно по расписанию, вы получите подтянутое тело, о котором мечтает каждый.


Информация о модах

Про версия разблокирована

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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