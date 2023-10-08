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bergfex: Wandern & Tracking (Мод, Unlocked)

bergfex: Wandern & Tracking (Мод, Unlocked) 4.16.1

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Версия:
4.16.1
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
bergfex GmbH
Категория:
Программы / Здоровье и спорт
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 50 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 773

bergfex: Wandern & Tracking - это полезное приложение для путешественников и любителей активного отдыха. Оно предоставляет доступ к обширной информации о различных пешеходных маршрутах, помогая вам легко планировать свои приключения на природе.


С его помощью вы можете исследовать интерактивные карты с отмеченными маршрутами и выбирать те, которые соответствуют вашим интересам. Подробные описания маршрутов, включая расстояния, высотные профили и время в пути, помогут вам выбирать подходящие маршруты. Приложение также предоставляет социальные функции, позволяя делиться своими планами с друзьями и просматривать рекомендации от других пользователей. Вы также можете получать актуальные данные о погоде в регионе вашего путешествия и настраивать уведомления о изменениях погодных условий.


Особенно удобной опцией является возможность загрузки карт и информации о маршрутах для использования в оффлайн-режиме, когда у вас нет доступа к интернету.


Скриншоты

Информация о модах

Премиум разблокирован

 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать bergfex: Wandern & Tracking (Мод, Unlocked) 4.16.1 взлом

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Скачать bergfex: Wandern & Tracking (Мод, Unlocked) 50 Мб Ссылка 2 50 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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