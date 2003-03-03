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Calorie Counter by Lose It! (Мод, Unlocked)

Calorie Counter by Lose It! (Мод, Unlocked) 16.3.500

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
FitNow, Inc.
Версия:
16.3.500
Категория:
Программы / Здоровье и спорт
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 105 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 120

Calorie Counter by Lose It! это полезное приложение, подходящее для тех, кто хочет сесть на диету, когда оно помогает им узнать калории и найти способы похудеть. Вы можете установить продукты, которые вам нужно есть в течение определенного периода после того, как вы соблюдаете подходящую и питательную диету. В то же время они могут изменять рецепты и отслеживать показатели, хранящиеся в приложении, особенно показания веса. Вы не захотите пропустить функцию совместимости с фитнес-приложениями. В Lose It! пользователи найдут функции, которые позволят им соблюдать диету, не используя слишком много других приложений. 


Интегрированное приложение поможет вам разработать подходящую и научную систему диеты, к которой пользователи могут легко обратиться. В то же время пользователи также знают количество калорий, которые они потребляют, чтобы настроить свои режимы использования. Первая функция, которую пользователи не должны игнорировать, — это сканирование штрих-кода еды с помощью Lose It!. Эта функция позволяет пользователям получать информацию об этой еде, особенно о показателях, влияющих на ваш вес и энергию. Вы обдумаете, стоит ли потреблять эти продукты, и особенно, можете ли вы включить их в свой рацион, если они приятны на вкус и соответствуют вашим потребностям в питании.


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Скачать Calorie Counter by Lose It! (Мод, Unlocked) 105 Мб Ссылка 2 105 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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