Версия:
25.02.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
FitOlympia
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 20:11
Возраст:
Требуется места:
≈ 48 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 387
Описание
FitOlympia Pro - это идеальное приложение для тех, кто стремится к здоровому образу жизни и подтянутой фигуре. С его помощью вы сможете создать индивидуальное расписание тренировок, которое будет гибким и подходящим именно для вас.
Одной из ключевых особенностей FitOlympia Pro является возможность изменять расписание тренировок в соответствии с вашими потребностями и пожеланиями. Вы сами формируете свои тренировки каждый день, что делает процесс тренировки более увлекательным и персонализированным.
Приложение также предлагает комплекс упражнений, которые помогут вам укрепить мышцы и снизить жировой процент. Регулярные тренировки с FitOlympia Pro помогут вам достичь красивой и подтянутой фигуры.
Информация о модах
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