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Sky Light Pro (Полная версия)

Sky Light Pro (Полная версия) v3.1

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Версия:
3.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
BinaryEarth
Категория:
Здоровье и спорт / Платные приложения
Обновлено:
Сегодня, 12:26
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 5 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
218
Описание

Sky Light Pro - это великолепное приложение для всех, кто интересуется астрономией и небесными явлениями. Оно предоставляет пользователям уникальную возможность отслеживать положение Солнца, Луны и других небесных тел в реальном времени.


С помощью Sky Light Pro вы можете легко узнать, когда и где можно увидеть различные астрономические события, такие как солнечные и лунные затмения, метеорные дожди и многие другие уникальные явления. Приложение предоставляет подробную информацию о каждом событии, включая его дату, время и местоположение на небосклоне.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Sky Light Pro (Полная версия) v3.1 MOD APK

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Скачать Sky Light Pro (Полная версия) 5 Мб Ссылка 2 5 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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