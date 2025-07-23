Sky Light Pro (Полная версия) v3.1
Sky Light Pro - это великолепное приложение для всех, кто интересуется астрономией и небесными явлениями. Оно предоставляет пользователям уникальную возможность отслеживать положение Солнца, Луны и других небесных тел в реальном времени.
С помощью Sky Light Pro вы можете легко узнать, когда и где можно увидеть различные астрономические события, такие как солнечные и лунные затмения, метеорные дожди и многие другие уникальные явления. Приложение предоставляет подробную информацию о каждом событии, включая его дату, время и местоположение на небосклоне.
Полная версия
Скачать Sky Light Pro (Полная версия) v3.1 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.