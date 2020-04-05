android-1.ru / Программы / Здоровье и спорт / WaterMinder -Отслеживание воды (Мод, Premium Unlocked)
WaterMinder -Отслеживание воды (Мод, Premium Unlocked)

WaterMinder -Отслеживание воды (Мод, Premium Unlocked) 5.4.20

1
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
5.4.20
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Funn Media
Категория:
Программы / Здоровье и спорт
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 58 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
534
Скриншоты
Описание

Приложение WaterMinder - это мощный инструмент для управления гидратацией, который помогает поддерживать здоровый уровень увлажнения вашего организма. Это приложение представляет собой удобный инструмент, который помогает вам следить за вашим потреблением воды и поддерживать ваше общее здоровье. Одной из ключевых особенностей WaterMinder является его интуитивно понятный дизайн, который позволяет вам наглядно отслеживать вашу гидратацию. Вы можете установить свою ежедневную норму потребления воды и получать полезные напоминания о необходимости пить. Это приложение становится вашим верным союзником в поддержании оптимального уровня гидратации.


Уникальная настройка WaterMinder позволяет вам адаптировать напоминания о потреблении воды под ваш образ жизни. Это означает, что приложение не только напоминает вам о необходимости пить, но и учитывает ваш уникальный распорядок дня. Вы можете установить напоминания, которые соответствуют вашей повседневной активности. Например, если вам удобно пить каждые 1,5 часа или в определенное время дня, вы можете легко настроить эти напоминания в приложении. WaterMinder дает вам полный контроль над вашей гидратацией, делая ее более индивидуализированной и удобной.



Информация о модах

Премиум разблокирован

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать WaterMinder -Отслеживание воды (Мод, Premium Unlocked) v5.4.20 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать WaterMinder -Отслеживание воды (Мод, Premium Unlocked) 58 Мб Ссылка 2 58 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
MapMyRide: велоезда с GPS (Мод, Premium Unlocked)
MapMyRide: велоезда с GPS (Мод, Premium Unlocked)
Version: 24.1.3
MapMyFitness - фитнес-тренер (Мод, Premium Unlocked)
MapMyFitness - фитнес-тренер (Мод, Premium Unlocked)
Version: 24.1.3
Sattva - Meditation App (Мод, Premium Unlocked)
Sattva - Meditation App (Мод, Premium Unlocked)
Version: 9.1
Sweat: Fitness App For Women (Мод, Premium Unlocked)
Sweat: Fitness App For Women (Мод, Premium Unlocked)
Version: 7.0
детский упражнения дома (Мод, Unlocked)
детский упражнения дома (Мод, Unlocked)
Version: 1.1.3
Muscle Booster Workout Planner (Мод, Premium Unlocked)
Muscle Booster Workout Planner (Мод, Premium Unlocked)
Version: 3.36.3
Увеличение роста Упражнение (Мод, Unlocked)
Увеличение роста Упражнение (Мод, Unlocked)
Version: 6.17
Домашние тренировки (Мод, Unlocked)
Домашние тренировки (Мод, Unlocked)
Version: 2.9.1

Отзывы о WaterMinder -Отслеживание воды (Мод, Premium Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив