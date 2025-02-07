Описание

Sattva Mod APK - это руководство по медитации, в котором пользователи смогут подключиться к духовным силам и наслаждаться всем, чтобы сохранить ясность ума, получая бесконечное удовольствие от присоединения к другим пользователям для здоровой медитации. В приложении также есть множество материалов для медитации, и все это бесплатно, а пользователи имеют систему прогрессии, чтобы узнать больше.





Медитации, священные звуки и музыка о саттве представлены санскритскими учеными, которые овладели тонкой внутренней работой ума. Эти медитации, священные звуки и музыка подлинны, поистине глубоки и основаны на ведических принципах медитации, которые на протяжении тысячелетий приносили пользу миллионам людей. Sattva Mod APK всегда будет давать пользователям больше интересных уроков и материалов, и все это можно использовать бесплатно в любое время для медитации.