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Sattva - Meditation App (Мод, Premium Unlocked)

Sattva - Meditation App (Мод, Premium Unlocked) 9.4 b124

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Версия:
9.4 b124
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Sattva.Life
Категория:
Программы / Здоровье и спорт
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 40 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
226
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Описание

Sattva Mod APK - это руководство по медитации, в котором пользователи смогут подключиться к духовным силам и наслаждаться всем, чтобы сохранить ясность ума, получая бесконечное удовольствие от присоединения к другим пользователям для здоровой медитации. В приложении также есть множество материалов для медитации, и все это бесплатно, а пользователи имеют систему прогрессии, чтобы узнать больше.


Медитации, священные звуки и музыка о саттве представлены санскритскими учеными, которые овладели тонкой внутренней работой ума. Эти медитации, священные звуки и музыка подлинны, поистине глубоки и основаны на ведических принципах медитации, которые на протяжении тысячелетий приносили пользу миллионам людей. Sattva Mod APK всегда будет давать пользователям больше интересных уроков и материалов, и все это можно использовать бесплатно в любое время для медитации.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Sattva - Meditation App (Мод, Premium Unlocked) v9.4 b124 MOD APK

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Скачать Sattva - Meditation App (Мод, Premium Unlocked) 40 Мб Ссылка 2 40 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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