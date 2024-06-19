Независимо от того, являетесь ли вы любителем тренажерного зала, стремящимся накачать бицепсы, или обычным парнем, стремящимся сбросить лишние килограммы дома, планировщик тренировок Muscle Booster станет вашим незаменимым помощником. Приложение обещает индивидуальный режим, который ориентирован на ваши цели в фитнесе, помогая вам достичь идеального баланса подходов и повторений. Попрощайтесь с эпохой универсальных тренировок!





Пошив – это не только одежда. С помощью Muscle Booster вы можете настроить программу тренировок в соответствии со своими фитнес-амбициями. Вы хотите похудеть, нарастить мышечную массу или похудеть? Выберите свои цели и части тела, на которых вы хотите сосредоточиться — корпус, руки или ноги. Приложение адаптируется к вашему уровню физической подготовки, будь вы новичок или опытный спортсмен. Ваш режим развивается вместе с вами, предлагая динамические обновления по мере того, как вы становитесь сильнее и выносливее.