Strava отслеживает тренировки пользователя самым четким и подробным образом. Мы будем внимательно следить за вашим прогрессом в обучении, чтобы мы могли давать вам конкретные отзывы и делать объявления. Люди также могут отправлять их другим людям. Вы также можете использовать это приложение, чтобы войти в приложение и завести новых друзей с людьми, которых вы уже знаете. Приложение регулярно отправляет вам несколько предупреждений, чтобы вы могли отслеживать свой прогресс в фитнесе.





Strava — одно из самых популярных приложений для любителей спорта и фитнеса. Приложение поможет вам отслеживать все ваши успехи в упражнениях. Мало того, приложение также позволяет вам тренироваться разными способами. Благодаря этому ваши спортивные тренировки не такие скучные и работают лучше. Пользователи могут пойти куда угодно и найти много разных мест для тренировок. Приложение поможет вам добавить множество новых маршрутов и известных мест для тренировок. На основе предпочтений пользователя приложение предложило лучшие упражнения. Кроме того, система приложений также позволяет пользователям настраивать свои любимые маршруты. Из-за этого есть много разных видов спорта, которые вы можете попробовать.