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Strava: бег, велоезда, хайкинг (Мод, Unlocked)

Strava: бег, велоезда, хайкинг (Мод, Unlocked) 366.6

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Версия:
366.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Strava Inc.
Категория:
Программы / Здоровье и спорт
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 62 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
420

Strava отслеживает тренировки пользователя самым четким и подробным образом. Мы будем внимательно следить за вашим прогрессом в обучении, чтобы мы могли давать вам конкретные отзывы и делать объявления. Люди также могут отправлять их другим людям. Вы также можете использовать это приложение, чтобы войти в приложение и завести новых друзей с людьми, которых вы уже знаете. Приложение регулярно отправляет вам несколько предупреждений, чтобы вы могли отслеживать свой прогресс в фитнесе.


Strava — одно из самых популярных приложений для любителей спорта и фитнеса. Приложение поможет вам отслеживать все ваши успехи в упражнениях. Мало того, приложение также позволяет вам тренироваться разными способами. Благодаря этому ваши спортивные тренировки не такие скучные и работают лучше. Пользователи могут пойти куда угодно и найти много разных мест для тренировок. Приложение поможет вам добавить множество новых маршрутов и известных мест для тренировок. На основе предпочтений пользователя приложение предложило лучшие упражнения. Кроме того, система приложений также позволяет пользователям настраивать свои любимые маршруты. Из-за этого есть много разных видов спорта, которые вы можете попробовать.


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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Strava: бег, велоезда, хайкинг (Мод, Unlocked) 62 Мб Ссылка 2 62 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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