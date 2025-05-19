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Female Kickboxing Self Defense (Мод, Unlocked)

Female Kickboxing Self Defense (Мод, Unlocked) 1.39

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Версия:
1.39
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Hazard Studio
Категория:
Программы / Здоровье и спорт
Обновлено:
Сегодня, 18:12
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 30 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
381
Скриншоты
Описание

Female Kickboxing Self-Defense - это инновационное приложение, которое предоставляет женщинам по всему миру возможность освоить различные формы самообороны и развить своего внутреннего воина. Сочетая в себе принципы кикбоксинга и передовые технологии, это приложение помогает пользователям достичь непревзойденного уровня самообороны и уверенности.


Одной из ключевых особенностей Female Kickboxing Self-Defense является его эффективность. Кикбоксинг является одним из наиболее эффективных видов боевых искусств, который развивает силу, гибкость и рефлексы. Приложение предлагает обучение виртуальным тренером, который поможет вам освоить техники кикбоксинга, включая удары руками и ногами, блокировку и уклонение от атак.


Однако Female Kickboxing Self-Defense идет дальше обычных тренировок кикбоксинга. Благодаря передовым технологиям, включая дополненную реальность (AR) и виртуальную реальность (VR), приложение создает уникальное и захватывающее окружение для тренировок. Вы сможете испытать настоящие ситуации самообороны, взаимодействуя с виртуальными оппонентами и симуляцией реальных ситуаций нападения.


Кроме того, Female Kickboxing Self-Defense предлагает разнообразные программы тренировок и упражнений, которые можно индивидуализировать в соответствии с вашими целями и физическими возможностями. Вы сможете отслеживать свой прогресс, улучшать свои навыки и повышать свою физическую подготовку, используя функции отслеживания и статистики приложения. Female Kickboxing Self-Defense - это не просто приложение для тренировок, это целый мир самообороны, который помогает женщинам стать сильными, уверенными и готовыми к защите. Используйте это приложение, чтобы раскрыть свой потенциал, научиться эффективным методам самообороны и вести здоровый и активный образ жизни.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Female Kickboxing Self Defense (Мод, Unlocked) v1.39 MOD APK

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Скачать Female Kickboxing Self Defense (Мод, Unlocked) 30 Мб Ссылка 2 30 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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