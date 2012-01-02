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Gotta Yoga (Мод, Unlocked)

Gotta Yoga (Мод, Unlocked) 2.1.12

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Версия:
2.1.12
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
GOTTA APPS
Категория:
Программы / Здоровье и спорт
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 24 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
341
Скриншоты
Описание

Готовы ли вы сделать первый шаг к самопознанию и гармонии? Если вы ищете игру, которая поможет вам улучшить свою практику йоги, то Gotta Yoga — именно то, что вам нужно. Эта игра завоевала сердца практикующих йогу по всему миру благодаря своим передовым функциям и интуитивному дизайну. Погрузимся в самые восторженные аспекты этой игры и узнаем, что делает ее особенной.


Gotta Yoga предлагает уникальный и персонализированный подход к практике йоги. С помощью передовых функций и интуитивного дизайна вы сможете создать свою собственную йога-практику, отвечающую вашим индивидуальным потребностям и целям. Игра предлагает разнообразные программы тренировок, руководство по асанам и медитации, а также возможность отслеживать свой прогресс и достижения.


Особенностью Gotta Yoga является ее подход к соединению физических и духовных аспектов йоги. Она помогает вам углубить свое понимание и практику не только физических упражнений, но и духовных аспектов йоги, таких как медитация, дыхательные техники и осознанность. Вы сможете найти баланс и гармонию в своей жизни, используя ценные инструменты и ресурсы, предоставленные игрой.


Будьте готовы встретить вызовы и преодолеть свои границы. Gotta Yoga поможет вам преодолеть физические и эмоциональные преграды, развивая силу, гибкость и внутреннюю мощь. Станьте настоящим мастером йоги и почувствуйте гармонию, благополучие и внутренний покой. Готовы ли вы погрузиться в мир йоги и стать лучшей версией себя? Скачайте Gotta Yoga и начните свой увлекательный путь к физическому и духовному просветлению уже сегодня!


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Gotta Yoga (Мод, Unlocked) v2.1.12 MOD APK

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Скачать Gotta Yoga (Мод, Unlocked) 24 Мб Ссылка 2 24 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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