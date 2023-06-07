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7-минутная Тренировка на Дому (Мод, Unlocked)

7-минутная Тренировка на Дому (Мод, Unlocked) 1.4

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Версия:
1.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
despDev
Категория:
Здоровье и спорт / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 20 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
274
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Описание

Устали от многочасовых тренировок в спортзале, которые кажутся никогда не кончающимися? Теперь у вас есть решение! Представляем вам приложение 7m Workout — ваш персональный тренер для достижения более здорового образа жизни без лишних хлопот. Наше приложение предлагает научно обоснованные программы тренировок, которые можно выполнить всего за 7 минут!


Забудьте о дорогих членских взносах в тренажерный зал или долгих поездках в фитнес-центр. Теперь вы можете тренироваться прямо у себя дома. Наши 7-минутные тренировки, которые вы можете выполнять каждый день, помогут вам активизировать свое тело и привести его в форму. Лучшее в этом? Всего 7 минут в день или даже всего 5 минут вашего времени — и вы сделали что-то важное для своего здоровья!


Невероятно, какой положительный эффект может оказать наша короткая серия упражнений на вашу жизнь. Вы почувствуете прилив энергии, повысите свою физическую выносливость и улучшите свое самочувствие, не откладывая на тренировки много времени. Наше приложение предлагает разнообразные упражнения и инструкции, чтобы каждая тренировка была эффективной и интересной. Не ограничивайте себя временными и пространственными ограничениями. Скачайте 7m Workout и начните заботиться о своем здоровье и физической форме уже сегодня!


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать 7-минутная Тренировка на Дому (Мод, Unlocked) v1.4 MOD APK

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Скачать 7-минутная Тренировка на Дому (Мод, Unlocked) 20 Мб Ссылка 2 20 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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