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PicMarker: Мозаика фото маркер (Мод, Unlocked)

PicMarker: Мозаика фото маркер (Мод, Unlocked) v1.6.7

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Версия:
1.6.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
kolacbb
Категория:
Фоторедакторы / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 18:20
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 5 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
288
Описание

PicMarker - это инновационное приложение, предназначенное для быстрого и эффективного редактирования фотографий. В современном цифровом мире, где скорость играет решающую роль, PicMarker предлагает удобные инструменты для добавления мозаики и аннотаций к вашим снимкам экрана и фотографиям.


Одной из главных преимуществ PicMarker является его простота использования. Оно было разработано таким образом, чтобы пользователи с любым уровнем опыта могли легко и быстро редактировать свои фотографии, даже без знания сложных инструментов, таких как PhotoShop. Сразу после установки приложения, вы готовы к работе благодаря удобному интерфейсу и отсутствию необходимости в сложной настройке.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать PicMarker: Мозаика фото маркер (Мод, Unlocked) v1.6.7 MOD APK

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Скачать PicMarker: Мозаика фото маркер (Мод, Unlocked) 5 Мб Ссылка 2 5 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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