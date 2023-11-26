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Pigments: Color Scheme Creator (Мод, Unlocked)

Pigments: Color Scheme Creator (Мод, Unlocked) 3.44

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Версия:
3.44
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Sorin Covor
Категория:
Программы / Фоторедакторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 5 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
392

Pigments: Color Scheme Creator - это инновационное приложение для создания цветовых схем, которое предоставляет вам богатую палитру и инструменты для создания уникальных цветовых комбинаций. Если вы ищете новые и вдохновляющие цвета, то это приложение станет идеальным выбором.


Одной из основных особенностей Pigments является его интеллектуальность. Приложение использует продвинутые алгоритмы для создания гармоничных и привлекательных цветовых схем. Вы можете исследовать различные цветовые комбинации, экспериментировать с оттенками и насыщенностью, а также сохранять свои любимые схемы для будущего использования.


Приложение также предлагает широкий выбор инструментов для удобного создания цветовых схем. Вы можете выбирать цвета из палитры, использовать функцию цветового подбора, а также создавать собственные пользовательские палитры. Кроме того, Pigments предоставляет вам информацию о цвете, такую как его коды RGB, HEX и HSL, что позволяет точно воспроизводить выбранные цвета.


Удобный пользовательский интерфейс делает использование Pigments простым и интуитивно понятным. Вы можете быстро настраивать цвета, изменять их положение в схеме, а также легко сохранять и делиться созданными цветовыми комбинациями. В итоге, Pigments: Color Scheme Creator - это мощное и удобное приложение для создания цветовых схем, которое поможет вам вдохновиться и создать уникальные цветовые композиции. Оно подходит для дизайнеров, художников и всех, кто интересуется цветовым дизайном.


Скриншоты

Информация о модах

Премиум разблокирован

 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Pigments: Color Scheme Creator (Мод, Unlocked) 3.44 взлом

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Скачать Pigments: Color Scheme Creator (Мод, Unlocked) 5 Мб Ссылка 2 5 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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