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HD Camera Pro Edition

HD Camera Pro Edition 6.5.3.0

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Версия:
6.5.3.0
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Mobile_V5
Категория:
Программы / Фоторедакторы / Платные приложения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 13 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 021

Добро пожаловать в увлекательное путешествие в мир фотографии и видеосъемки с HD Camera Pro Edition! Эта игра подарит вам возможность поднять свои навыки визуального повествования на новый уровень.


HD Camera Pro Edition предлагает множество заманчивых функций, которые сделают ее незаменимым помощником для фотолюбителей и начинающих кинематографистов. Вам доступны различные настройки и эффекты, чтобы создавать потрясающие фотографии и видео. Вы сможете играть с экспозицией, балансом белого, фокусом и другими параметрами, чтобы создать идеальные кадры.


Эта игра погрузит вас в замечательные элементы фотографии и видеосъемки, делая ее привлекательной и увлекательной. Вы сможете экспериментировать с различными стилями и композициями, исследовать различные ракурсы и настроения, чтобы запечатлеть удивительные моменты и создать уникальные истории.


HD Camera Pro Edition предоставляет вам возможность улучшить свои навыки, научиться контролировать свет, композицию и детали, чтобы создавать профессиональные снимки и видео. Будьте готовы удивляться результатам, которые вы сможете достичь благодаря этой игре. Подготовьтесь к захватывающему путешествию в мир фотографии и видеосъемки с HD Camera Pro Edition! Развивайте свои навыки, экспериментируйте и создавайте невероятные визуальные истории.


Скриншоты

Информация о модах

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Скачать HD Camera Pro Edition 13 Мб Ссылка 2 13 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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