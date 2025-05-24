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FX Player - Видеоплеер (Мод, Unlocked)

FX Player - Видеоплеер (Мод, Unlocked) 3.8.4

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Версия:
3.8.4
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
FIPE Labs
Категория:
Видео плееры/редакторы / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 16:37
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 54 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 176
Скриншоты
Описание

FX Player - это уникальное приложение с встроенными функциями, которые позволяют пользователям воспроизводить мультимедийные видео в высочайшем качестве. Благодаря этому приложению вы можете наслаждаться видео в самых лучших форматах, будь то видео, хранящееся в вашем устройстве, или видео из Интернета, без каких-либо потерь качества.


FX Player поддерживает широкий спектр форматов видео- и аудиофайлов, что означает, что вы можете воспроизводить практически любое видео, не беспокоясь о его совместимости. Будь то видео в формате MP4, AVI, MKV, FLV или других, FX Player гарантирует плавное и качественное воспроизведение.


Одна из ключевых особенностей приложения - это его возможность воспроизведения видео в высоком разрешении, включая 4K и даже 8K. Вы можете полностью погрузиться в кристально чистое изображение с яркими цветами и четкими деталями. FX Player также обладает удобным интерфейсом и интуитивно понятными функциями. Вы можете легко управлять воспроизведением, регулировать громкость, яркость и контрастность, добавлять субтитры, а также использовать другие инструменты для настройки видео по вашему вкусу.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать FX Player - Видеоплеер (Мод, Unlocked) v3.8.4 MOD APK

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Скачать FX Player - Видеоплеер (Мод, Unlocked) 54 Мб Ссылка 2 54 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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