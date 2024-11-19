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Fing - Сетевые инструменты (Мод, Unlocked)

Fing - Сетевые инструменты (Мод, Unlocked) 12.8.5 b120805005

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Версия:
12.8.5 b120805005
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Fing Limited
Категория:
Инструменты / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 38 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 298
Скриншоты
Описание

Fing - это мощный инструмент безопасности для пользователей, предоставляющий функции для обнаружения и проверки устройств в сети Wi-Fi. Множество пользователей по всему миру полагаются на функциональность Fing для обеспечения безопасности своих домашних сетей. Одной из ключевых возможностей Fing является сетевой сканер, который позволяет пользователям узнать, какие устройства подключены к их Wi-Fi-сети. Это может быть полезно для обнаружения неавторизованных устройств или потенциальных уязвимостей в сети.


Fing также предоставляет возможность проверки безопасности устройств. Он может помочь в защите соединения и обеспечении шифрования данных, что особенно важно при использовании общедоступных Wi-Fi-сетей. Пользователи могут выполнить поиск неавторизованных лиц, которые пытаются подключиться к их сети, и предпринять соответствующие меры для защиты своей сети. Fing также предлагает точную разбивку информации об устройствах в сети. Пользователи могут получить детальную информацию о каждом подключенном устройстве, включая IP-адрес, производителя, модель и другие сведения. Это может быть полезно для управления сетью и обнаружения неизвестных устройств.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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MOD 38 Мб MOD (Ссылка 2) 38 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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