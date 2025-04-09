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Facer Watch Faces (Мод, Unlocked)

Facer Watch Faces 7.0.46_1111130.phone

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Версия:
7.0.46_1111130.phone
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Facer Studios
Категория:
Приложения на русском / Персонализация
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 115 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 547
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Описание

Facer Watch Faces - это удивительная платформа, которая позволяет настроить циферблаты для часов WearOS и Tizen. С Facer вы получаете широкий выбор бесплатных и премиум-циферблатов, созданных ведущими брендами и талантливыми художниками.


С более чем 300 000 доступными циферблатами вы сможете найти идеальный стиль, который подходит именно вам. Независимо от того, предпочитаете ли вы классический дизайн, минималистический стиль, футуристические элементы или что-то совершенно уникальное, у вас всегда будет множество вариантов для выбора.


Но Facer не ограничивается предоставлением готовых циферблатов. С помощью инструмента Facer Creator вы можете создавать собственные уникальные циферблаты, полностью настраивая их под свои предпочтения. Вы можете добавлять различные элементы дизайна, цифры, компликации, а также использовать собственные изображения и фоновые изображения. Одной из удивительных особенностей Facer является возможность делиться своими творениями с другими пользователями. Вы можете загружать свои циферблаты в галерею Facer и позволить другим людям использовать их на своих часах. Это отличный способ поделиться своим творчеством и вдохновить других.


С Facer вы получаете все необходимое для привнесения своего личного стиля в умные часы. Будь то удивительные дизайны от известных брендов или собственные творческие идеи, Facer дает вам возможность выразить себя и создать уникальный облик своих часов.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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Скачать Facer Watch Faces (Мод, Unlocked) v7.0.46_1111130.phone MOD APK

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Скачать Facer Watch Faces (Мод, Unlocked) 115 Мб Ссылка 2 115 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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