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Pear Launcher Pro

Pear Launcher Pro 3.6.0

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Версия:
3.6.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Yajat Kumar
Категория:
Платные приложения / Персонализация
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 6 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
646

Pear Launcher Pro - это революционное приложение, которое предоставляет вам полный контроль над вашим домашним экраном на смартфоне. Если вам надоела стандартная установка на вашем устройстве и вы хотите персонализировать свой домашний экран по своему вкусу, то Pear Launcher Pro идеально подходит для вас.


Это приложение предлагает множество замечательных функций, которые позволят вам создать уникальное и индивидуальное пространство на вашем домашнем экране. Вы сможете настроить внешний вид, организацию и доступ к своим приложениям, чтобы они лучше соответствовали вашим потребностям и предпочтениям.


Скриншоты

Информация о модах

ПЛАТНЫЙ/Пропатченный

Скачать Pear Launcher Pro 3.6.0 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Pear Launcher Pro 6 Мб Ссылка 2 6 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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