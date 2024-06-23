Pear Launcher Pro 3.6.0
Версия:
3.6.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Yajat Kumar
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 16:54
Возраст:
Требуется места:
≈ 6 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
646
Pear Launcher Pro - это революционное приложение, которое предоставляет вам полный контроль над вашим домашним экраном на смартфоне. Если вам надоела стандартная установка на вашем устройстве и вы хотите персонализировать свой домашний экран по своему вкусу, то Pear Launcher Pro идеально подходит для вас.
Это приложение предлагает множество замечательных функций, которые позволят вам создать уникальное и индивидуальное пространство на вашем домашнем экране. Вы сможете настроить внешний вид, организацию и доступ к своим приложениям, чтобы они лучше соответствовали вашим потребностям и предпочтениям.
Информация о модах
ПЛАТНЫЙ/Пропатченный
Скачать Pear Launcher Pro 3.6.0 взлом
Скачать из Google Play
Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство