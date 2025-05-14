Abstruct - Wallpapers in 4K (Мод, Unlocked) 3.0.2
Погрузитесь в удивительный мир обоев с знаменитым приложением Abstruct. Оно является официальным приложением для обоев, созданным под руководством талантливого художника Хэмпуса Олссона, известного своими потрясающими работами для более чем 26 устройств OnePlus. Это приложение станет настоящим шедевром для всех цифровых устройств.
Abstruct оживляет ваши экраны с помощью эксклюзивной коллекции из более чем 450 динамических обоев в разрешении 4K. Оно подобно волшебному джинну, который добавляет чудесную искру на ваше устройство. И неудивительно, что Abstruct получило высокие оценки от уважаемых критиков, таких как Mrwhosetheboss, Android Authority, Beebom, Android Police и многих других. Не упустите возможность погрузиться в мир красоты и уникальных обоев с приложением Abstruct. Оно станет идеальным способом оживить ваше устройство и подарить ему неповторимый стиль.
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Скачать Abstruct - Wallpapers in 4K (Мод, Unlocked) v3.0.2 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.