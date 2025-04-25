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WallsPy - 4K & HD Wallpapers (Мод, Unlocked)

WallsPy - 4K & HD Wallpapers (Мод, Unlocked) 4.0.1

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Версия:
4.0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
367Labs
Категория:
Персонализация / HD Обои
Обновлено:
Сегодня, 17:38
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 10 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
454
Скриншоты
Описание

WallsPy предоставляет обширную библиотеку обоев с разнообразными темами, привлекающими внимание пользователей. С более чем 20 000 обоями, качество которых достигает 4K, приложение гарантирует впечатляющий выбор для всех типов экранов, будь то основной экран или экран блокировки. Разнообразие тем, таких как аниме, игры, природа и многие другие, позволяет пользователям легко найти обои, отвечающие их интересам.


Кроме того, эта программа предлагает функции редактирования изображений, которые позволяют улучшить обои непосредственно в приложении. Это дает пользователям возможность персонализировать изображения в соответствии с их предпочтениями. Также стоит отметить функцию автообновления обоев, которая позволяет автоматически менять обои на устройстве, обновляя его внешний вид в соответствии с выбранными параметрами.


В целом, WallsPy обеспечивает удобный доступ к качественным обоям с широким спектром тем и возможностей редактирования. Это идеальное приложение для тех, кто хочет оживить свой экран устройства и создать уникальный внешний вид, соответствующий их стилю и интересам.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать WallsPy - 4K & HD Wallpapers (Мод, Unlocked) v4.0.1 MOD APK

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Скачать WallsPy - 4K & HD Wallpapers (Мод, Unlocked) 10 Мб Ссылка 2 10 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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