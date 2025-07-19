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Note Launcher - Galaxy Note20 (Мод, Unlocked)

Note Launcher - Galaxy Note20 (Мод, Unlocked) v9.5

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Версия:
9.5
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
O Launcher Group
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Сегодня, 15:09
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 16 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
605
Описание

В современном высокотехнологичном мире мы не можем представить жизнь без наших смартфонов. Они вышли за рамки своей первоначальной цели в качестве средства связи и стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, как на работе, так и в играх. Одной из самых популярных линеек смартфонов является линейка Samsung Galaxy Note. Что касается передовых функций, Galaxy Note20 не является исключением из серии Note как короля смартфонов.


Почти все сторонние пакеты значков запуска, доступные в Play Store, поддерживаются Note Launcher, который также поддерживает более 2000 потрясающих тем запуска. С помощью этой функции вы можете полностью настроить внешний вид вашего телефона. Вы можете выбрать из множества потрясающих обоев этого приложения. У вас всегда могут быть самые современные и визуально потрясающие обои на вашем телефоне, поскольку они регулярно обновляются.



Информация о модах

Премиум разблокирован

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Игра входит в подборки:
Космические игры на андроид
Космические игры на андроид
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Note Launcher - Galaxy Note20 (Мод, Unlocked) v9.5 MOD APK

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Скачать Note Launcher - Galaxy Note20 (Мод, Unlocked) 16 Мб Ссылка 2 16 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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