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Themepack - App Icons, Widgets (Мод, Unlocked)

Themepack - App Icons, Widgets (Мод, Unlocked) v1.0.0.3023

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Версия:
1.0.0.3023
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
YoloTech
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Сегодня, 16:48
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 39 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 348
Описание

Прошу прощения за ошибку. Вот исправленный ответ:


Themepack предоставляет широкий выбор значков приложений. Вы можете выбрать наиболее подходящий набор значков из различных дизайнов и цветов. Благодаря фантастическим функциям этого приложения вы можете свободно изменять пакеты значков в соответствии со своими предпочтениями и потребностями. Вы также можете расслабиться, выбирая и меняя пакеты значков по своему желанию.


Это приложение предоставляет удобный способ персонализировать ваше устройство. Оно позволяет кастомизировать значки приложений в соответствии с вашим стилем и настроением. Выбирайте из множества доступных дизайнов и цветов, чтобы создать уникальный вид вашего домашнего экрана. Благодаря простому и интуитивно понятному интерфейсу это приложение делает процесс изменения значков легким и увлекательным.


Не упустите возможность добавить немного индивидуальности в ваше устройство с помощью этого приложения. Изменяйте значки приложений, чтобы они отражали ваш стиль и вкус, и наслаждайтесь персонализированным внешним видом вашего телефона или планшета.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Themepack - App Icons, Widgets (Мод, Unlocked) v1.0.0.3023 MOD APK

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Скачать Themepack - App Icons, Widgets (Мод, Unlocked) 39 Мб Ссылка 2 39 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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