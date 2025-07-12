Themepack - App Icons, Widgets (Мод, Unlocked) v1.0.0.3023
Прошу прощения за ошибку. Вот исправленный ответ:
Themepack предоставляет широкий выбор значков приложений. Вы можете выбрать наиболее подходящий набор значков из различных дизайнов и цветов. Благодаря фантастическим функциям этого приложения вы можете свободно изменять пакеты значков в соответствии со своими предпочтениями и потребностями. Вы также можете расслабиться, выбирая и меняя пакеты значков по своему желанию.
Это приложение предоставляет удобный способ персонализировать ваше устройство. Оно позволяет кастомизировать значки приложений в соответствии с вашим стилем и настроением. Выбирайте из множества доступных дизайнов и цветов, чтобы создать уникальный вид вашего домашнего экрана. Благодаря простому и интуитивно понятному интерфейсу это приложение делает процесс изменения значков легким и увлекательным.
Не упустите возможность добавить немного индивидуальности в ваше устройство с помощью этого приложения. Изменяйте значки приложений, чтобы они отражали ваш стиль и вкус, и наслаждайтесь персонализированным внешним видом вашего телефона или планшета.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.