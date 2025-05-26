Pix Material Icon Pack 9.7.Build
Освежи интерфейс Android с иконками в стиле Material Design
Pix Material Icon Pack — это набор адаптивных иконок, вдохновлённых Android 10 и оформленных в минималистичном стиле Material Design. Каждые 5 минут ты можешь менять внешний вид своего устройства: иконки подстраиваются под форму — круг, капля, квадрат — и выглядят современно на любом фоне. Линейные контуры, мягкие цвета и продуманный баланс делают интерфейс чище и приятнее.
В Pix Material Icon Pack сочетаются многоцветные фоны, гибкая адаптация форм и поддержка популярных лаунчеров. В комплект входят эксклюзивные обои, идеально подходящие к стилю иконок. Всё обновляется регулярно, работает плавно и не перегружает систему. Хочешь, чтобы твой Android выглядел свежо и аккуратно? Тогда обнови внешний вид с помощью Pix Material — просто, красиво, в духе нового Android.
Полная версия
Скачать Pix Material Icon Pack v9.7.Build MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.