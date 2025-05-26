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Pix Material Icon Pack

Pix Material Icon Pack 9.7.Build

Освежи интерфейс Android с иконками в стиле Material Design
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Версия:
9.7.Build
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
PashaPuma Design
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Сегодня, 15:36
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 110 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Pix Material Icon Pack — это набор адаптивных иконок, вдохновлённых Android 10 и оформленных в минималистичном стиле Material Design. Каждые 5 минут ты можешь менять внешний вид своего устройства: иконки подстраиваются под форму — круг, капля, квадрат — и выглядят современно на любом фоне. Линейные контуры, мягкие цвета и продуманный баланс делают интерфейс чище и приятнее.


В Pix Material Icon Pack сочетаются многоцветные фоны, гибкая адаптация форм и поддержка популярных лаунчеров. В комплект входят эксклюзивные обои, идеально подходящие к стилю иконок. Всё обновляется регулярно, работает плавно и не перегружает систему. Хочешь, чтобы твой Android выглядел свежо и аккуратно? Тогда обнови внешний вид с помощью Pix Material — просто, красиво, в духе нового Android.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Pix Material Icon Pack v9.7.Build MOD APK

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Скачать Pix Material Icon Pack 110 Мб Ссылка 2 110 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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