Описание

Pix Material Icon Pack — это набор адаптивных иконок, вдохновлённых Android 10 и оформленных в минималистичном стиле Material Design. Каждые 5 минут ты можешь менять внешний вид своего устройства: иконки подстраиваются под форму — круг, капля, квадрат — и выглядят современно на любом фоне. Линейные контуры, мягкие цвета и продуманный баланс делают интерфейс чище и приятнее.





В Pix Material Icon Pack сочетаются многоцветные фоны, гибкая адаптация форм и поддержка популярных лаунчеров. В комплект входят эксклюзивные обои, идеально подходящие к стилю иконок. Всё обновляется регулярно, работает плавно и не перегружает систему. Хочешь, чтобы твой Android выглядел свежо и аккуратно? Тогда обнови внешний вид с помощью Pix Material — просто, красиво, в духе нового Android.