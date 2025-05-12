Always on Display XPath (Мод, Unlocked) 2.17.3
Настрой отображение блокировки экрана с помощью данных сайтов и API
Always on Display XPath — это инструмент для кастомизации экрана блокировки на Android. Ты выбираешь, что именно отображать: часы, заряд, уведомления, прогноз погоды, данные из API, новости или даже фрагменты сайтов. Всё появляется на экране даже в режиме блокировки. Основной цикл — выбрать источник, указать, что именно нужно вывести, и задать интервал обновления. Всё просто, но гибко.
Ты можешь отправить в приложение ссылку прямо из браузера, отметить нужный текст или элемент на веб-странице и закрепить его на экране. Поддерживается работа с JSON-API, виджеты на домашнем экране и обновление по таймеру. Для разработчиков и энтузиастов — это способ превратить AOD в функциональный информационный хаб. Поддержка актуальна, реклама минимальна, данные не уходят в облако.
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Скачать Always on Display XPath (Мод, Unlocked) v2.17.3 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.