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Always on Display XPath (Мод, Unlocked)

Always on Display XPath (Мод, Unlocked) 2.17.3

Настрой отображение блокировки экрана с помощью данных сайтов и API
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Версия:
2.17.3
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
aodlink.com
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Сегодня, 18:47
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 20 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Скриншоты
Описание

Always on Display XPath — это инструмент для кастомизации экрана блокировки на Android. Ты выбираешь, что именно отображать: часы, заряд, уведомления, прогноз погоды, данные из API, новости или даже фрагменты сайтов. Всё появляется на экране даже в режиме блокировки. Основной цикл — выбрать источник, указать, что именно нужно вывести, и задать интервал обновления. Всё просто, но гибко.


Ты можешь отправить в приложение ссылку прямо из браузера, отметить нужный текст или элемент на веб-странице и закрепить его на экране. Поддерживается работа с JSON-API, виджеты на домашнем экране и обновление по таймеру. Для разработчиков и энтузиастов — это способ превратить AOD в функциональный информационный хаб. Поддержка актуальна, реклама минимальна, данные не уходят в облако.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Always on Display XPath (Мод, Unlocked) v2.17.3 MOD APK

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Скачать Always on Display XPath (Мод, Unlocked) 20 Мб Ссылка 2 20 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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