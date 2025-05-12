Описание

Always on Display XPath — это инструмент для кастомизации экрана блокировки на Android. Ты выбираешь, что именно отображать: часы, заряд, уведомления, прогноз погоды, данные из API, новости или даже фрагменты сайтов. Всё появляется на экране даже в режиме блокировки. Основной цикл — выбрать источник, указать, что именно нужно вывести, и задать интервал обновления. Всё просто, но гибко.





Ты можешь отправить в приложение ссылку прямо из браузера, отметить нужный текст или элемент на веб-странице и закрепить его на экране. Поддерживается работа с JSON-API, виджеты на домашнем экране и обновление по таймеру. Для разработчиков и энтузиастов — это способ превратить AOD в функциональный информационный хаб. Поддержка актуальна, реклама минимальна, данные не уходят в облако.