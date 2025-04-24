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Comics Icon Pack

Comics Icon Pack 2.3.0

Пастель, полутени и стиль комиксов — оформи Android в духе рисованного шика
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Версия:
2.3.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Creativepixels
Категория:
Персонализация / Платные приложения
Обновлено:
Сегодня, 19:47
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 62 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

Comics Icon Pack — это яркий набор иконок с мультяшным 3D-эффектом и акцентом на пастельные цвета и тёмные полутоновые текстуры. Каждые несколько минут ты открываешь приложение — и видишь, как интерфейс преображается, становясь живым, нестандартным и визуально насыщенным. Более 4200 иконок обеспечивают широкую совместимость и позволяют кастомизировать почти всё.


Эффект стилизации под комиксы делает каждую иконку игривой, но не перегруженной, а адаптивный дизайн подходит для любых тем — от минималистичных до ультраярких. Comics Icon Pack постоянно обновляется, поддерживает офлайн-работу и подойдёт всем, кто хочет придать смартфону характер. Это не просто иконки — это способ выделиться.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Comics Icon Pack v2.3.0 MOD APK

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Скачать Comics Icon Pack 62 Мб Ссылка 2 62 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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