Описание

Comics Icon Pack — это яркий набор иконок с мультяшным 3D-эффектом и акцентом на пастельные цвета и тёмные полутоновые текстуры. Каждые несколько минут ты открываешь приложение — и видишь, как интерфейс преображается, становясь живым, нестандартным и визуально насыщенным. Более 4200 иконок обеспечивают широкую совместимость и позволяют кастомизировать почти всё.





Эффект стилизации под комиксы делает каждую иконку игривой, но не перегруженной, а адаптивный дизайн подходит для любых тем — от минималистичных до ультраярких. Comics Icon Pack постоянно обновляется, поддерживает офлайн-работу и подойдёт всем, кто хочет придать смартфону характер. Это не просто иконки — это способ выделиться.