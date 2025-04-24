Comics Icon Pack 2.3.0
Пастель, полутени и стиль комиксов — оформи Android в духе рисованного шика
Comics Icon Pack — это яркий набор иконок с мультяшным 3D-эффектом и акцентом на пастельные цвета и тёмные полутоновые текстуры. Каждые несколько минут ты открываешь приложение — и видишь, как интерфейс преображается, становясь живым, нестандартным и визуально насыщенным. Более 4200 иконок обеспечивают широкую совместимость и позволяют кастомизировать почти всё.
Эффект стилизации под комиксы делает каждую иконку игривой, но не перегруженной, а адаптивный дизайн подходит для любых тем — от минималистичных до ультраярких. Comics Icon Pack постоянно обновляется, поддерживает офлайн-работу и подойдёт всем, кто хочет придать смартфону характер. Это не просто иконки — это способ выделиться.
Полная версия
Скачать Comics Icon Pack v2.3.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.